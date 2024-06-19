Этот рецепт сырников простой и универсальный, вместо кокосовой стружки вы можете экспериментировать и добавлять что угодно, даже сделать их солеными.

Украинская кулинарная блогерка Юлия Микулич у себя в Instagram поделилась простыми секретами, благодаря которым сырники получатся невероятно вкусными и нежными.

В этот раз кулинар решила приготовить сырники с добавлением кокосовой стружки. Для приготовления сырников нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на 9 шт.):

творог – 430 г

сахар – 40 г

ванильный сахар – 10 г

мука – 20 г

кокосовая стружка – 30 г

яичный желток – 1 шт.

Кулинар добавила, что кроме кокосовой стружки в сырники можно добавлять сухофрукты (изюм, курага, клюква и т.п.), мак, ягоды, кусочки фруктов, шоколад (измельченный или целый кусочек внутрь), орешки, цедру цитрусовых.

"Еще можно приготовить шоколадные сырники, добавив какао. Но мне такие не нравятся, если честно. Как-то я их приготовила, то получились не очень вкусные и страшные", – рассказала блогерка.

Творог лучше брать пожирнее. Для идеальной текстуры сырников творог рекомендуется перетереть через сито. А если он слишком влажный, то отжать его.

К творогу добавляем сахар, ванильный сахар, муку, кокосовую стружку и яичный желток, перемешиваем до однородности.

Готовую творожную массу делим на кусочки одинакового размера и формируем сырники на припыленной мукой рабочей поверхности. Обваливаем сырники в муке и жарим их на разогретой сковороде с растительным маслом до румяности с обеих сторон.

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