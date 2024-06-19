Украинская кулинарная блогерка Юлия Микулич у себя в Instagram поделилась простыми секретами, благодаря которым сырники получатся невероятно вкусными и нежными.
В этот раз кулинар решила приготовить сырники с добавлением кокосовой стружки. Для приготовления сырников нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на 9 шт.):
- творог – 430 г
- сахар – 40 г
- ванильный сахар – 10 г
- мука – 20 г
- кокосовая стружка – 30 г
- яичный желток – 1 шт.
Кулинар добавила, что кроме кокосовой стружки в сырники можно добавлять сухофрукты (изюм, курага, клюква и т.п.), мак, ягоды, кусочки фруктов, шоколад (измельченный или целый кусочек внутрь), орешки, цедру цитрусовых.
"Еще можно приготовить шоколадные сырники, добавив какао. Но мне такие не нравятся, если честно. Как-то я их приготовила, то получились не очень вкусные и страшные", – рассказала блогерка.
Творог лучше брать пожирнее. Для идеальной текстуры сырников творог рекомендуется перетереть через сито. А если он слишком влажный, то отжать его.
К творогу добавляем сахар, ванильный сахар, муку, кокосовую стружку и яичный желток, перемешиваем до однородности.
Готовую творожную массу делим на кусочки одинакового размера и формируем сырники на припыленной мукой рабочей поверхности. Обваливаем сырники в муке и жарим их на разогретой сковороде с растительным маслом до румяности с обеих сторон.
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