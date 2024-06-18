Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский дал рецепт сочной буженины и рассказал, как лучше сделать ее дома.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать сочное вкусное мясо, такая буженина хорошо подойдет к праздничному столу, особенно в сочетании с горчицей и паприкой.

Ингредиенты:

Ошеек — 1,5 кг

Вода — 1,5 литра

Соль — 60 г

Большая морковь

Головка чеснока

Горчица острая — 40 г

Горчица в зернах — 40 г

Соевый соус — 20 г (по желанию)

Копченая паприка — 10 г

Черный перец (по вкусу)

Приготовление:

Тщательно зачистите мясо, погрузите его в холодную воду с растворенной солью и оставьте в холодильнике на 6-8 часов, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

После этого обсушите мясо полотенцем и нашпигуйте его брусочками моркови и кусочками чеснока (каждый зубок разрежьте на 3 части).

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, натрите мясо острой горчицей, горчицей в зернах, копченой паприкой и черным перцем. Оставьте мариноваться на пару часов.

Замаринованное мясо поместите в рукав для запекания, добавьте туда же все обрезки моркови и чеснока. Неплотно закройте рукав и положите его в разогретую до 165 градусов духовку.

Запекайте мясо сначала при высокой температуре в течение часа, затем уменьшите температуру до 120 градусов и готовьте еще 45-50 минут, посоветовала "Мастер Шеф" Ярославский.

Откройте рукав, полейте мясо выделившимся соком, увеличьте температуру до 200-210 градусов и доведите буженину до румяности, периодически поливая ее жиром.

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