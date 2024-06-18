Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать сочное вкусное мясо, такая буженина хорошо подойдет к праздничному столу, особенно в сочетании с горчицей и паприкой.
Ингредиенты:
- Ошеек — 1,5 кг
- Вода — 1,5 литра
- Соль — 60 г
- Большая морковь
- Головка чеснока
- Горчица острая — 40 г
- Горчица в зернах — 40 г
- Соевый соус — 20 г (по желанию)
- Копченая паприка — 10 г
- Черный перец (по вкусу)
Приготовление:
Тщательно зачистите мясо, погрузите его в холодную воду с растворенной солью и оставьте в холодильнике на 6-8 часов, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
После этого обсушите мясо полотенцем и нашпигуйте его брусочками моркови и кусочками чеснока (каждый зубок разрежьте на 3 части).
"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, натрите мясо острой горчицей, горчицей в зернах, копченой паприкой и черным перцем. Оставьте мариноваться на пару часов.
Замаринованное мясо поместите в рукав для запекания, добавьте туда же все обрезки моркови и чеснока. Неплотно закройте рукав и положите его в разогретую до 165 градусов духовку.
Запекайте мясо сначала при высокой температуре в течение часа, затем уменьшите температуру до 120 градусов и готовьте еще 45-50 минут, посоветовала "Мастер Шеф" Ярославский.
Откройте рукав, полейте мясо выделившимся соком, увеличьте температуру до 200-210 градусов и доведите буженину до румяности, периодически поливая ее жиром.
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