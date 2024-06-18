Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский рассказал в деталях, как сделать вкусную карбонару без лишней возни и сложных продуктов.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, среди множества итальянских рецептов пасты, особое место занимает спагетти карбонара. Он предложил аутентичный рецепт этого блюда, исключающий использование сливок, которые часто ошибочно добавляют.

Ингредиенты для одной большой порции:

120 г спагетти

60-70 г бекона

40-60 г тертого сыра Пармезан

1 яйцо

Черный перец

Приготовление:

Начните готовить спагетти и параллельно обжаривать гуанчале. Спагетти отваривайте в слегка подсоленной воде до состояния аль-денте. Не забудьте оставить немного воды от варки, она понадобится позже, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Нарежьте гуанчале и обжарьте его на сковороде до хрустящей корочки, добавьте черный перец. Вилкой смешайте яйцо и тертый пармезан, добавьте немного жира из сковороды, где жарился гуанчале.

"Мастер Шеф" Ярославский поделился, готовые спагетти выложите на сковороду, откуда выложили гуанчале, и поставьте на маленький огонь. Добавьте перемешанное яйцо с сыром и немного воды от варки спагетти, постоянно перемешивая.

Добавьте хрустящие полоски гуанчале к спагетти, тщательно перемешайте и сразу же выкладывайте на тарелку, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.

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