Бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкусные зразы с картошкой и грибами, дополнив вкусность щепоткой зелени.

Победительница и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предлагает хозяйкам приготовить постные картофельные зразы с грибами. Это блюдо прекрасно подходит для постного меню и радует своим вкусом и простотой приготовления.

Картофельное тесто:

1 кг картофеля (6−8 штук)

Соль

40 г кукурузного крахмала (4 ч. л.)

60 мл картофельного бульона (4 ст. л.)

Грибная начинка:

300 г грибов (8−9 шт.)

1 луковица

Соль

Перец

Масло для жарки

Манная крупа или сухари для панировки

Приготовление

Сварите картофель до готовности в подсоленной воде. Слейте картофельный бульон с отварного картофеля. Оставьте примерно 100 мл. Сделайте картофельное пюре, переложите его в миску, добавьте кукурузный крахмал и тщательно перемешайте, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Небольшими порциями влейте картофельный бульон и продолжайте перемешивать до получения однородной массы.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, нарежьте грибы и лук. Обжарьте их на сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистой корочки. Добавьте соль и перец, перемешайте и оставьте до полного охлаждения.

Из картофельного теста сформируйте небольшие лепешки, положите начинку в центр и аккуратно закройте, придавая форму. Обваляйте зразы в манной крупе или панировочных сухарях.

Обжарьте зразы с обеих сторон на растительном масле до золотистой корочки, советует "Мастер Шеф" Глинская.

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