Победительница и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предлагает хозяйкам приготовить постные картофельные зразы с грибами. Это блюдо прекрасно подходит для постного меню и радует своим вкусом и простотой приготовления.
Картофельное тесто:
- 1 кг картофеля (6−8 штук)
- Соль
- 40 г кукурузного крахмала (4 ч. л.)
- 60 мл картофельного бульона (4 ст. л.)
Грибная начинка:
- 300 г грибов (8−9 шт.)
- 1 луковица
- Соль
- Перец
- Масло для жарки
- Манная крупа или сухари для панировки
Приготовление
Сварите картофель до готовности в подсоленной воде. Слейте картофельный бульон с отварного картофеля. Оставьте примерно 100 мл. Сделайте картофельное пюре, переложите его в миску, добавьте кукурузный крахмал и тщательно перемешайте, советует "Мастер Шеф" Глинская.
Небольшими порциями влейте картофельный бульон и продолжайте перемешивать до получения однородной массы.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, нарежьте грибы и лук. Обжарьте их на сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистой корочки. Добавьте соль и перец, перемешайте и оставьте до полного охлаждения.
Из картофельного теста сформируйте небольшие лепешки, положите начинку в центр и аккуратно закройте, придавая форму. Обваляйте зразы в манной крупе или панировочных сухарях.
Обжарьте зразы с обеих сторон на растительном масле до золотистой корочки, советует "Мастер Шеф" Глинская.
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