Регулярное и обильное увлажнение, правильная техника полива и учет лунного календаря помогут избежать горечи в плодах и обеспечат здоровое развитие растений.

Чтобы баклажаны росли здоровыми и не приобрели горький привкус, необходимо регулярно обеспечивать их достаточным количеством влаги. Если почва на грядке часто пересыхает, плоды баклажанов становятся горькими.

Регулярность и объем полива

Сначала поливать баклажаны следует ежедневно, используя по одной лейке на каждые 2-3 растения.

После первых двух недель полив можно проводить реже – раз в 3-4 дня. В особенно жаркие периоды частоту полива следует увеличить до одного раза в два дня.

Позднее норма расхода воды увеличивается до одной лейки на каждое растение. Полив следует проводить под корень, избегая попадания воды на листья, стебли и плоды. Это поможет предотвратить развитие болезней и повреждений.

Для полива следует использовать теплую воду. После каждого полива рекомендуется разрыхлить почву, чтобы обеспечить корням доступ к кислороду и предотвратить образование почвенной корки.

Многие огородники и садоводы, стремящиеся получить богатый урожай, придерживаются проверенных методик и учитывают фазы луны при планировании работ в саду. Согласно лунному календарю, наиболее благоприятные дни для посадки перца и баклажанов в июне: 8, 9, 10-12, 17-21 числа. В эти дни также можно сажать огурцы, помидоры, кабачки и кукурузу.

Последние новости Украины:

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.

Как успешно вырастить цветную капусту на дому: главные секреты.

Большой урожай перца гарантирован: хозяйка раскрыла секрет крепкой рассады.