Чтобы баклажаны росли здоровыми и не приобрели горький привкус, необходимо регулярно обеспечивать их достаточным количеством влаги. Если почва на грядке часто пересыхает, плоды баклажанов становятся горькими.
Регулярность и объем полива
Сначала поливать баклажаны следует ежедневно, используя по одной лейке на каждые 2-3 растения.
После первых двух недель полив можно проводить реже – раз в 3-4 дня. В особенно жаркие периоды частоту полива следует увеличить до одного раза в два дня.
Позднее норма расхода воды увеличивается до одной лейки на каждое растение. Полив следует проводить под корень, избегая попадания воды на листья, стебли и плоды. Это поможет предотвратить развитие болезней и повреждений.
Для полива следует использовать теплую воду. После каждого полива рекомендуется разрыхлить почву, чтобы обеспечить корням доступ к кислороду и предотвратить образование почвенной корки.
Многие огородники и садоводы, стремящиеся получить богатый урожай, придерживаются проверенных методик и учитывают фазы луны при планировании работ в саду. Согласно лунному календарю, наиболее благоприятные дни для посадки перца и баклажанов в июне: 8, 9, 10-12, 17-21 числа. В эти дни также можно сажать огурцы, помидоры, кабачки и кукурузу.
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