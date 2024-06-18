Звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Виктория Науменко показала, как сделать обычные кабачковые блины еще вкуснее, добавив в них немного моркови и специй.

Финалистка кулинарного шоу "Мастер Шеф - 12" Виктория Науменко у себя в Instagram поделилась оригинальным рецептом блинов из кабачка с добавлением моркови.

"Блюдо очень легкое и вкусное", - советует "Мастер Шеф" Виктория Науменко.

Для приготовления блинчиков из кабачка на одну порцию звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

морковь – 100 г

кабачок – 100 г

яйцо – 1 шт.

мука (овсяная) - 40 г

специи (соль, перец черный молотый, укроп сушеный, хлопья перца чили, свежий чабрец)

оливковое масло

Кабачок и морковь "Мастер Шеф" Виктория Науменко натирает на терке, добавляет яйцо, муку, специи и все перемешивает до однородности.

Жарим кабачковые блины на разогретой сковороде с растительным маслом, выкладывая тесто ложкой, на среднем огне до аппетитной корочки с обеих сторон.

"Для подачи я использовала жареный бекон, потому что очень люблю его. Также томаты и моцареллу", – рассказала звезда "Мастер Шеф".

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