Если вам нужен рецепт вкусной и сочной курицы, обязательно попробуйте этот вариант приготовления от звезды кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольги Рябенко.

Суперфиналистка "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко поделилась рецептом нежной лимонной курочки, которая подойдет и для праздничного стола, и для семейных посиделок.

Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

бедро куриное – 6-8 шт.

лимонный перец – 2 ч.л.

соль – по вкусу

масло сливочное – 40 г

Соус к курице готовится в два этапа. Сначала делаем заготовку, для которой нам понадобится:

куриный бульон – 400 мл

сливки 33% – 3 ст.л.

мед или сироп – 1 ст.л.

сахар (лучше коричневый) – 0,5 ч.л.

горчица – 0,5 ст.л.

сушена петрушка – 1 ч.л.

орегано – 1 ч. л.

Для основного соуса "Мастер Шеф" Ольга Рябенко также берет:

вино белое сухое – 250 мл

сливочное масло – 30 г

чеснок – 3 зуб.

мука – 2 ст.л.

пармезан – 60 г

лимон – 1 шт. (половина на сок, половину нарезаем ломтиками)

петрушка

Куриные бедра "Мастер Шеф" Ольга Рябенко натирает солью, лимонным перцем и оставляет мариноваться на пол часа - час.

Делаем заготовку для соуса: просто смешиваем куриный бульон, сливки, мед, сахар, горчицу, сушеную петрушку и орегано.

Замаринованную курицу обжариваем на разогретой сковороде со сливочным маслом до золотистости со всех сторон и перекладываем на тарелку.

На сковороду, где жарилась курица, наливаем вино, добавляем кусочек сливочного масла, измельченный чеснок и варим смесь примерно 10-15 минут.

Далее "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет в сковороду муку и активно помешивая, вливает заготовку соуса. Добавляем лимонный сок, тертый пармезан, выкладываем обжаренные куриные бедрышки в соус и готовим в течение 15 минут.

Также добавим к мясу ломтики лимона. Готовую лимонную курицу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко посыпает мелко нарезанной петрушкой – и можно наслаждаться.

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