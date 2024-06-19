Суперфиналистка "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко поделилась рецептом нежной лимонной курочки, которая подойдет и для праздничного стола, и для семейных посиделок.
Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- бедро куриное – 6-8 шт.
- лимонный перец – 2 ч.л.
- соль – по вкусу
- масло сливочное – 40 г
Соус к курице готовится в два этапа. Сначала делаем заготовку, для которой нам понадобится:
- куриный бульон – 400 мл
- сливки 33% – 3 ст.л.
- мед или сироп – 1 ст.л.
- сахар (лучше коричневый) – 0,5 ч.л.
- горчица – 0,5 ст.л.
- сушена петрушка – 1 ч.л.
- орегано – 1 ч. л.
Для основного соуса "Мастер Шеф" Ольга Рябенко также берет:
- вино белое сухое – 250 мл
- сливочное масло – 30 г
- чеснок – 3 зуб.
- мука – 2 ст.л.
- пармезан – 60 г
- лимон – 1 шт. (половина на сок, половину нарезаем ломтиками)
- петрушка
Куриные бедра "Мастер Шеф" Ольга Рябенко натирает солью, лимонным перцем и оставляет мариноваться на пол часа - час.
Делаем заготовку для соуса: просто смешиваем куриный бульон, сливки, мед, сахар, горчицу, сушеную петрушку и орегано.
Замаринованную курицу обжариваем на разогретой сковороде со сливочным маслом до золотистости со всех сторон и перекладываем на тарелку.
На сковороду, где жарилась курица, наливаем вино, добавляем кусочек сливочного масла, измельченный чеснок и варим смесь примерно 10-15 минут.
Далее "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет в сковороду муку и активно помешивая, вливает заготовку соуса. Добавляем лимонный сок, тертый пармезан, выкладываем обжаренные куриные бедрышки в соус и готовим в течение 15 минут.
Также добавим к мясу ломтики лимона. Готовую лимонную курицу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко посыпает мелко нарезанной петрушкой – и можно наслаждаться.
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