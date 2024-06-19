Крем-сыр в магазинах стоит достаточно много, и можно хорошенько сэкономить, приготовив его дома всего из двух ингредиентов – это очень просто и быстро.

Популярная украинская фудблогерка, авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить нежный крем-сыр в домашних условиях.

"Вы знаете, что из йогурта можно приготовить полезный и жирный сливочный сыр? Он отлично подходит для бутербродов, рулетов из лаваша, теста фило, а также из него можно сделать шарики для салата. Ваши гости удивятся!", – подчеркнула кулинар.

Для приготовления домашнего крем-сыра из йогурта требуется всего два ингредиента:

натуральный йогурт 10% жирности (греческий) – 1 кг

соль – 1 ч.л. без верха

Сито или дуршлаг соответствующего размера нужно поставить в глубокую миску и застелить марлей, сложенной в несколько слоев. При этом сито не должно касаться дна миски.

Греческий йогурт перемешиваем с солью и выкладываем в марлю. Края марли поднимаем и заворачиваем в центр. Сверху ставим тарелку с грузом и отправляем всю эту конструкцию в холодильник на несколько дней.

"На дно миски будет стекать сыворотка, если она будет касаться сита - сливайте", – объясняет Татьяна Юшина.

Крем-сыр будет готов через два-три дня, когда стечет вся сыворотка.

Кулинар советует приготовить из домашнего крем-сыра шарики, которые затем можно добавлять в салаты. Для этого смазанными растительным маслом руками формируем шарики, набирая примерно по 0,5 чайной ложки сыра. Эти шарики складываем в банку, посыпаем любимыми ароматными травами и заливаем оливковым маслом.

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