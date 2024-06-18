Благодаря этому простому рецепту уже через 30 минут у вас будут невероятно вкусные и хрустящие маринованные огурцы, которые станут идеальной летней закуской.

Авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", украинская фудблогерка Татьяна Юшина у себя в Instagram поделилась рецептом закуски "огурцы-молодцы".

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"Это отличная закуска на пикники, к шашлыку, к молодому отварному картофелю. Делать лучше не много, чтобы сразу съесть. Мне кажется, чем дольше стоит, тем больше теряет вкус", – советует кулинар.

Для приготовления вкуснейшей закуски из огурцов нам понадобятся следующие ингредиенты:

огурцы – 500 г

укроп – пол пучка

чеснок - пол головки

уксус (яблочный или обычный столовый) – 2-3 ст.л.

растительное масло – по вкусу

соль – по вкусу

Огурцы моем и нарезаем на 4-6 частей вдоль.

Укроп и чеснок мелко нарезаем. Кулинар подчеркнула, что чеснок нужно именно нарезать, а не выдавливать через пресс.

Смешиваем огурцы, зелень, чеснок, солим, добавляем уксус, немного растительного масла и хорошо перемешиваем. Через 30-40 минут огурцы промаринуются и готова закуска.

Хранить такие огурчики нужно в холодильнике, но желательно есть сразу, когда они максимально вкусные.

Ранее Татьяна Юшина также поделилась рецептом идеального соуса к шашлыку. Кулинар смешивает 250 г сметаны, 250 г кетчупа, измельченные 4-5 зубчиков чеснока и мелко нарезанную кинзу (большой пучок). По желанию можно подсолить соус, а также добавить базилика.

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