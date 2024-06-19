Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво предложил рецепт быстрой и оригинальной закуски из картошки.

Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво любит придумывать новые блюда из картошки и на этот раз у себя в Instagram поделился еще одним интересным рецептом.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил приготовить хрустящие картофельные шарики с сыром и зеленью, которые станут замечательной закуской для компании.

Для приготовления картофельных шариков "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет простые ингредиенты: картофель, сыр (лучше пармезан), муку, зелень, а также нам понадобится растительное масло для жарки. При желании можно добавлять соль и любимые специи.

Картошку сначала нужно отварить и подсоленной воде. Сливаем воду и делаем из картофеля пюре, оно должно быть достаточно сухим.

К картофельному пюре добавляем тертый сыр по вкусу, мелко нарезанную зелень и немного муки, чтобы получилось мягкое тесто.

Из картофельного теста "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво руками формирует шарики небольшого размера и обжаривает их до золотистости во фритюре.

Ранее Эктор Хименес Браво также поделился простым рецептом домашних картофельных чипсов. Для этого нужно почистить картофель, нарезать его на тонкие слайсы и замочить на какое-то время в холодной воде.

Далее судья "Мастер Шеф" скручивает вместе по два слайса картофеля, закрепляет их шпажками и обжаривает во фритюре. Готовые чипсы солим – и можно наслаждаться.

Последние новости Украины:

Нереально вкусный: победитель "Мастер Шеф" дал рецепт супа, которым восторгается весь мир.

Хименес-Браво поделился рецептом завтрака с шедевральным вкусом.

Об обычной яичнице забудете: Хименес-Браво поделился безупречным рецептом на завтрак.