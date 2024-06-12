Согласно данным КГВА, удар был комбинированный, с применением разного типа вооружения.

Так, враг выпустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

«Эти ракеты заходили в Киев с южного направления несколькими волнами. Практически одновременно с ракетами на столицу с того же южного направления двигались вражеские ударные БПлА», - сообщили в КГВА подробности нападения.

По предварительным данным, противник выпустил по столице еще баллистику.

Все воздушные цели были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны. По предварительным данным, в столице без пострадавших и разрушений.

«Эта атака в очередной раз продемонстрировала, что агрессор не откажется от ракетного террора Киева. И для эффективности своих ударов рашисты будут искать новые и новые комбинации, чтобы пробить нашу противовоздушную оборону», - подчеркнули в КГВА, призвав людей никогда не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Отметим, что взрывы также прогремели в Одессе и Сумах.

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