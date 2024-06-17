Маринад придает блюдам аромат, делает их более пикантными и нежными, насыщает любимые продукты новыми вкусами.

Есть маринад для приготовления рыбы, мяса, овощей.

Удачный маринад для например, мяса, должен иметь правильный баланс кислоты, растительного масла и приправ. К маринадам добавляют различные специи, чеснок, травы, лук и другие ингредиенты. Маринады бывают сладкими и солеными с добавлением кунжутного масла, имбиря, соевого соуса. Для того чтобы маринад получился острым и ароматным, следует добавить перец чили, орегано и тмин.

Оливковое масло, розмарин, чабрец и лимонный сок – основа для средиземноморского маринада. Если сделать маринад из цитрусовых, можно приготовить невероятно вкусное и нежное блюдо из курицы.

Но есть универсальные маринады, в которых можно мариновать любые овощи и не только их. Рецептом такого маринада поделился известный ресторатор и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.

По его словам, в этом маринаде можно мариновать все, что хочется. Он ведь универсальный.

Рецепт универсального маринада.

Итак, для приготовления универсального маринада понадобятся всего три ингредиента: 1 часть соли, 2 части уксуса, 3 части воды.

«Поочередно бросаете в кастрюлю, до кипения доводите, сразу выключаете. На час в холодильник и готово», - рассказал Клопотенко на своей странице в Инстаграм .

Для приготовления маринада Клопотенко выбрал натуральный яблочный уксус.

Рецепт универсального маринада.

Клопотенко заверил, что в таком маринаде можно мариновать все, что угодно. Даже клубнику.

«Главное – это пропорция маринада», -говорит ресторатор.

Ресторатор также подчеркнул, что для приготовления универсального маринада сахара не требуется.

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