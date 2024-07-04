Этот простой рецепт на скорую руку к чаю обязательно понравится тем, кто и сам любит лакомиться вкусненьким, и угощать друзей.

Простым рецептом кукурузного кекса поделилась победительница «Мастер Шеф-13» Алина Бурык.

«Это именно тот рецепт, который поможет приготовить что-нибудь к чаю быстро и легко», - отметила Алина на своей странице в Инстаграм.

Ингредиеты для приготовления кекса требуются следующие: 50 грамм растопленного масла, 75 граммов сахара, 2 яйца, 300 гр. кефира, щепотка соли, 0.5 ч.л. соды, 150 грамм кукурузной муки, 150 грамм пшеничной муки, 80 грамм изюма, цедра одного лимона.

В растопленное масло добавляем сахар и яйца – перемешиваем венчиком. Теперь вливаем кефир и снова перемешиваем.

Следующей в тесто добавляем щепотку соли и соду. Снова перемешиваем и всыпаем кукурузную муку.

Также нужно перемешать и добавить пшеничную муку. Теперь в тесто для кекса добавляем изюм и лимонную цедру, натертую на маленькой терке.

Рецепт быстрого кекса к чаю.

Хорошо все перемешиваем и выливаем тесто в форму для запекания, застеленную пергаментом.

"Выпекать при 180° примерно 45 минут", - прокомментировала Алина ход приготовления кекса к чаю.

Особый вкус, аромат и аппетитный вид такому кекса к чаю или кофе придаст шоколадная глазурь.

Рецепт быстрого кекса к чаю.

И для его приготовления следует взять следующие ингредиенты: 100 гр. черного шоколада, 15 гр. растительного масла, 50 грамм орехов.

«Шоколад с маслом растапливаем в микроволновке импульсами по 20 сек», – посоветовала победительница «Мастер Шеф-13».

Орешки нужно измельчить и добавить в растопленный шоколад.

Рецепт быстрого кекса к чаю.

Поливаем кекс и можно наслаждаться!

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