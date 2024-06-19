Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом домашнего бородинского хлеба, который просто сделать дома и удивить близких.
Ингредиенты:
- Вода: 400 мл
- Дрожжи сухие: 12 г
- Мука ржаная: 200 г
- Мука пшеничная: 200 г
- Мука цельнозерновая: 100 г
- Солод: 4 ст.л.
- Мед (или сахар): 40 г
- Соль: 1 ч.л.
- Масло растительное: 1 ст.л.
- Кунжут: 1 ст.л.
- Лен: 1 ст.л.
- Кориандр: 1 ст.л.
Приготовление:
Смешайте дрожжи с 1 ст.л. белой муки, 1 ч.л. меда (или сахара) и 50 мл тёплой воды. Перемешайте и оставьте на 10-15 минут до появления пены, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.
В большой миске смешайте ржаную, пшеничную и цельнозерновую муку, солод и соль. Просейте муку. Остатки от цельнозерновой муки добавьте в тесто, а от ржаной не используйте.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, влейте опару в сухую смесь, добавьте масло, оставшийся мед (или сахар) и воду, кориандр. Вымешивайте тесто, пока оно не станет однородным и эластичным. При необходимости смажьте руки маслом.
Накройте тесто салфеткой и оставьте на 50 минут в тёплом месте. Вымешайте тесто, сформируйте лепёшку, посыпьте кунжутом и льном, перемешайте до равномерного распределения семян.
Застелите форму пергаментом, смажьте маслом. Выложите тесто, утрамбуйте, оставьте на 50 минут в тёплом месте под салфеткой, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
Смажьте верх хлеба водой, посыпьте смесью семян льна, кунжута и кориандра. Выпекайте при 180°C 20 минут, затем при 160°C еще 30 минут.
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