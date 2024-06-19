Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусный хлеб и приятно порадовать близких за столом.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом домашнего бородинского хлеба, который просто сделать дома и удивить близких.

Ингредиенты:

Вода: 400 мл

Дрожжи сухие: 12 г

Мука ржаная: 200 г

Мука пшеничная: 200 г

Мука цельнозерновая: 100 г

Солод: 4 ст.л.

Мед (или сахар): 40 г

Соль: 1 ч.л.

Масло растительное: 1 ст.л.

Кунжут: 1 ст.л.

Лен: 1 ст.л.

Кориандр: 1 ст.л.

Приготовление:

Смешайте дрожжи с 1 ст.л. белой муки, 1 ч.л. меда (или сахара) и 50 мл тёплой воды. Перемешайте и оставьте на 10-15 минут до появления пены, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

В большой миске смешайте ржаную, пшеничную и цельнозерновую муку, солод и соль. Просейте муку. Остатки от цельнозерновой муки добавьте в тесто, а от ржаной не используйте.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, влейте опару в сухую смесь, добавьте масло, оставшийся мед (или сахар) и воду, кориандр. Вымешивайте тесто, пока оно не станет однородным и эластичным. При необходимости смажьте руки маслом.

Накройте тесто салфеткой и оставьте на 50 минут в тёплом месте. Вымешайте тесто, сформируйте лепёшку, посыпьте кунжутом и льном, перемешайте до равномерного распределения семян.

Застелите форму пергаментом, смажьте маслом. Выложите тесто, утрамбуйте, оставьте на 50 минут в тёплом месте под салфеткой, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Смажьте верх хлеба водой, посыпьте смесью семян льна, кунжута и кориандра. Выпекайте при 180°C 20 минут, затем при 160°C еще 30 минут.

Последние новости Украины:

Дешевле и вкуснее риса: "Мастер Шеф" Литвинова показала, как сэкономить на приготовлении плова.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт сочной и нежной запеканки из обыкновенной капусты.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова дала простой рецепт беляшей.