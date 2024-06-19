Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать десерт для легкого завтрака или сытного дополнения к ужину с чаем.
Ингредиенты:
Для начинки:
- Яблоки: 8 шт. (около 800 г очищенных)
- Клюква сушеная: 70 г
Для теста:
- Мука: 180 г
- Яйца: 3 шт.
- Сахар: 300 г
- Масло сливочное: 180 г
- Разрыхлитель: 15 г
- Ванильный сахар: 10 г
Приготовление:
Яблоки очистите от кожуры и удалите сердцевину, стараясь сохранить целостность плодов. Внутрь каждого яблока положите немного сушеной клюквы, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
В большой миске взбейте яйца с сахаром до пышной массы. Добавьте растопленное сливочное масло, продолжая взбивать. Постепенно всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и ванильным сахаром, замесите однородное тесто.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, выложите подготовленные яблоки в форму диаметром 24 см, заливая их сверху тестом так, чтобы они были полностью покрыты.
Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте шарлотку 20 минут. Затем уменьшите температуру до 160°C и продолжайте выпекать еще 30 минут. После этого снова увеличьте температуру до 180°C и пеките еще 20 минут, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
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