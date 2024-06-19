Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать простой и очень вкусный салат из доступных продуктов.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать вкусный салат без дорогих продуктов.

Ингредиенты:

Для салата:

Морковь: 100 г

Кабачок: 100 г

Огурец: 100 г

Зеленое яблоко: 50 г

Редис: 20 г

Зелень (петрушка, кинза, мята, базилик): 30 г

Твердый сыр: 30 г

Грецкий орех: 15 г

Для заправки:

Масло растительное: 30 мл

Лимонный сок: 20 мл

Мед: 20 мл

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Морковь, кабачок и огурец тщательно вымойте и нарежьте тонкими полосками или натрите на терке для корейской моркови. Зеленое яблоко очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками. Редис нарежьте кружочками или полукружочками, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Зелень (петрушка, кинза, мята, базилик) вымойте, обсушите и мелко нарежьте.

Твердый сыр нарежьте небольшими кубиками или натрите на крупной терке. Грецкий орех измельчите ножом или слегка обжарьте на сухой сковороде для усиления аромата.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, в большой миске соедините нарезанные морковь, кабачок, огурец, яблоко, редис и зелень. Добавьте нарезанный сыр и измельченные грецкие орехи.

В отдельной миске смешайте растительное масло, лимонный сок и мед. Добавьте соль и перец по вкусу и тщательно перемешайте.

Полейте салат приготовленной заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись соусом, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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