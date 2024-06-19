Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать вкусный салат без дорогих продуктов.
Ингредиенты:
Для салата:
- Морковь: 100 г
- Кабачок: 100 г
- Огурец: 100 г
- Зеленое яблоко: 50 г
- Редис: 20 г
- Зелень (петрушка, кинза, мята, базилик): 30 г
- Твердый сыр: 30 г
- Грецкий орех: 15 г
Для заправки:
- Масло растительное: 30 мл
- Лимонный сок: 20 мл
- Мед: 20 мл
- Соль, перец по вкусу
Приготовление:
Морковь, кабачок и огурец тщательно вымойте и нарежьте тонкими полосками или натрите на терке для корейской моркови. Зеленое яблоко очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками. Редис нарежьте кружочками или полукружочками, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Зелень (петрушка, кинза, мята, базилик) вымойте, обсушите и мелко нарежьте.
Твердый сыр нарежьте небольшими кубиками или натрите на крупной терке. Грецкий орех измельчите ножом или слегка обжарьте на сухой сковороде для усиления аромата.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, в большой миске соедините нарезанные морковь, кабачок, огурец, яблоко, редис и зелень. Добавьте нарезанный сыр и измельченные грецкие орехи.
В отдельной миске смешайте растительное масло, лимонный сок и мед. Добавьте соль и перец по вкусу и тщательно перемешайте.
Полейте салат приготовленной заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись соусом, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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