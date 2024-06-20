Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился полезным рецептом для всей семьи, такой вариант приготовления запомнится многим благодаря соусу.
Ингредиенты:
- Куриное бедро: 150 г
- Соль, перец: по вкусу
- Крахмал: 10 г
- Сладкий перец: 60 г
- Лук репчатый: 30 г
- Манго: 30 г
- Кунжут: для украшения
- Лук зеленый: для украшения
Для соуса:
- Томатная паста: 50 мл
- Яблочный уксус: 20 мл
- Сахар: 30 г
- Вода: 20-30 мл
Способ приготовления:
Куриное бедро нарежьте небольшими кусочками. Посолите и поперчите по вкусу. Добавьте крахмал и хорошо перемешайте, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
На разогретую сковороду добавьте немного оливкового масла. Обжаривайте куриные кусочки до золотистой корочки. Готовую курицу уберите со сковороды и отложите в сторону.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, сладкий перец нарежьте тонкими полосками. Репчатый лук нарежьте полукольцами. В той же сковороде, где жарилась курица, обжарьте сладкий перец и лук. Затем уберите овощи со сковороды и отложите в сторону.
В чистую сковороду выложите томатную пасту. Добавьте воду, яблочный уксус и сахар. Тщательно перемешайте до однородной массы. Добавьте нарезанное манго и обжаривайте все вместе, помешивая, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
В соус выложите обжаренные овощи и курицу. Перемешайте, чтобы все ингредиенты покрылись соусом. Если соус слишком густой, добавьте немного воды для достижения нужной консистенции.
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