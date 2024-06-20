Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать вкусную курицу со сладким соусом без лишней остроты, но с кислой ноткой для пикантности.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился полезным рецептом для всей семьи, такой вариант приготовления запомнится многим благодаря соусу.

Ингредиенты:

Куриное бедро: 150 г

Соль, перец: по вкусу

Крахмал: 10 г

Сладкий перец: 60 г

Лук репчатый: 30 г

Манго: 30 г

Кунжут: для украшения

Лук зеленый: для украшения

Для соуса:

Томатная паста: 50 мл

Яблочный уксус: 20 мл

Сахар: 30 г

Вода: 20-30 мл

Способ приготовления:

Куриное бедро нарежьте небольшими кусочками. Посолите и поперчите по вкусу. Добавьте крахмал и хорошо перемешайте, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

На разогретую сковороду добавьте немного оливкового масла. Обжаривайте куриные кусочки до золотистой корочки. Готовую курицу уберите со сковороды и отложите в сторону.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, сладкий перец нарежьте тонкими полосками. Репчатый лук нарежьте полукольцами. В той же сковороде, где жарилась курица, обжарьте сладкий перец и лук. Затем уберите овощи со сковороды и отложите в сторону.

В чистую сковороду выложите томатную пасту. Добавьте воду, яблочный уксус и сахар. Тщательно перемешайте до однородной массы. Добавьте нарезанное манго и обжаривайте все вместе, помешивая, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В соус выложите обжаренные овощи и курицу. Перемешайте, чтобы все ингредиенты покрылись соусом. Если соус слишком густой, добавьте немного воды для достижения нужной консистенции.

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