Победительница и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать простой перекус с булочками на молоке.
Ингредиенты:
- Молоко: 100 мл (½ стакана)
- Свежие дрожжи: 15 г (или сухие дрожжи: 5 г)
- Сахар: 40 г (2 ст. л.)
- Яйцо: 50 г (1 шт.)
- Соль: 3 г
- Мука: 250 г (1 стакан)
- Сливочное масло: 50 г (комнатной температуры)
- Шоколад/изюм/орехи: 100 г
- Яйцо: 50 г (1 шт.)
Приготовление:
В небольшой миске смешайте чуть теплое молоко, сахар и дрожжи. Накройте смесь пленкой и оставьте на 20 минут в теплом месте, добавляет "Мастер Шеф" Глинская.
В дрожжевую смесь добавьте яйцо, муку и соль. Перемешайте до однородности. Добавьте сливочное масло комнатной температуры и продолжайте вымешивать тесто, пока оно не станет гладким и эластичным. Этот процесс занимает около 7-10 минут.
"Мастер Шеф" Глинская советует, переложите тесто в миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5 часа, чтобы тесто увеличилось в объеме. Когда тесто подошло, достаньте его из миски и добавьте шоколад, изюм или орехи.
Тщательно перемешайте тесто. Разделите тесто на примерно 9 равных частей. Сформируйте из каждой части круглую булочку.
Выложите булочки на противень, застеленный пергаментной бумагой, оставляя между ними небольшое расстояние. Накройте противень полотенцем и оставьте булочки еще на 1 час, чтобы они подошли.
Взбейте яйцо или желток с небольшим количеством молока (1:1) и смажьте булочки этой смесью. Разогрейте духовку до 180°C с обдувом. Выпекайте булочки 18-20 минут, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
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