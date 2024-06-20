Бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась секретами приготовления мягких и круглых булочек с шоколадом на молоке.

Победительница и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать простой перекус с булочками на молоке.

Ингредиенты:

Молоко: 100 мл (½ стакана)

Свежие дрожжи: 15 г (или сухие дрожжи: 5 г)

Сахар: 40 г (2 ст. л.)

Яйцо: 50 г (1 шт.)

Соль: 3 г

Мука: 250 г (1 стакан)

Сливочное масло: 50 г (комнатной температуры)

Шоколад/изюм/орехи: 100 г

Яйцо: 50 г (1 шт.)

Приготовление:

В небольшой миске смешайте чуть теплое молоко, сахар и дрожжи. Накройте смесь пленкой и оставьте на 20 минут в теплом месте, добавляет "Мастер Шеф" Глинская.

В дрожжевую смесь добавьте яйцо, муку и соль. Перемешайте до однородности. Добавьте сливочное масло комнатной температуры и продолжайте вымешивать тесто, пока оно не станет гладким и эластичным. Этот процесс занимает около 7-10 минут.

"Мастер Шеф" Глинская советует, переложите тесто в миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5 часа, чтобы тесто увеличилось в объеме. Когда тесто подошло, достаньте его из миски и добавьте шоколад, изюм или орехи.

Тщательно перемешайте тесто. Разделите тесто на примерно 9 равных частей. Сформируйте из каждой части круглую булочку.

Выложите булочки на противень, застеленный пергаментной бумагой, оставляя между ними небольшое расстояние. Накройте противень полотенцем и оставьте булочки еще на 1 час, чтобы они подошли.

Взбейте яйцо или желток с небольшим количеством молока (1:1) и смажьте булочки этой смесью. Разогрейте духовку до 180°C с обдувом. Выпекайте булочки 18-20 минут, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

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