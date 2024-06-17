Летние завтраки – это укромный вид наслаждения, ведь к ним можно добавлять любимые свежие овощи и зелень.

Рецептом одного из таких летних завтраков, вкусных и быстрых в приготовлении поделилась автор блога с рецептами «Hotuyte ta Smakuyte».

И для его приготовления понадобятся такие ингредиенты: тостовый хлеб, сыр твердый, моцарелла, ветчина, яйца, помидоры и зелень, а также соль и перец по вкусу.

Отметим, что с ингредиентами для этого завтрака можно экспериментировать. К примеру, добавить сладкий перец, любимые специи, соусы. Ветчину можно заменить на колбаску или копчено-вареное куриное филе.

Рецепт летнего завтрака на скорую руку

Ход приготовления завтрака очень простой.

Моцареллу или любой другой сыр натираем, ветчину режем. Если это подкопченное куриное филе его можно натереть, что и сделала кулинар.

Помидоры мелко режем. Добавляем в смесь яйцо и перемешиваем. Теперь формируем бутерброды: сначала выкладываем кусочек твердого сыра, затем добавляем смесь с ветчиной, помидорами, моцареллой и яйцом.

Рецепт летнего завтрака на скорую руку

Запекаем бутерброды на завтрак при 180С около 15-20 мин.

Перед подачей на стол можно украсить зеленью.

«Быстрый завтрак!»,

«Супер, знаю, что приготовлю на выходных на завтрак», – комментировали этот рецепт летнего завтрака подписчицы на страницу фудблогера.

Рецепт летнего завтрака на скорую руку

К такому завтраку можно приготовить также свежий летний салатик с, например, миксом зелени, помидорами, слабосоленой форелью и крем-сыром.

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