Кабачок – уникальный продукт, который можно запекать, жарить, варить и добавлять сырым – например, в летние салаты, которые получаются свежими, полезными и вкусными.

Салат с кабачком можно приготовить за считанные две минуты – просто потереть овощ, нашинковать молодую капусту, порезать огурец и добавить сметану.

А можно отдать предпочтение интересному рецепту, которым поделилась автор кулинарного блога «Treskablog» - салат с кабачком по-гречески.

«Такое название придумала, потому что это такой интересный салат, где есть и греческий йогурт, и оливковое масло, а еще вы можете фантазировать на тему того, что еще можно в этот салат добавить», - отмечала фудблогер.

Салат с кабачком и интересной заправкой.

Итак, для салата с кабачком понадобятся: 2 небольших кабачка, 1 большой огурец, 1 большой помидор, 3 шт зеленого или фиолетового салатного лука, салатный микс, две горсти семян подсолнечника.

А заправить такой салат с кабачком можно особенной заправкой, для которой требуются: 1 ч.ложка с горкой французской горчицы, 1 ст.ложка лимонного сока, 1,5 ст.ложки оливкового масла extra virgin, соль по вкусу.

Также понадобится греческий йогурт.

Салат с кабачком и интересной заправкой.

Салат с кабачком и интересной заправкой.

Разогреваем на сковороде немного оливкового масла и жарим кабачки порезанные слайсами и разделенные на половинки. Когда кабачки станут золотистого цвета – добавляем соль.

Выкладываем кабачки на тарелку с салфеткой, чтобы убрать лишнее масло.

Готовим заправку в салат – французскую горчицу, лимонный сок, соль, оливковое масло совмещаем и перемешиваем.

Салат с кабачком и интересной заправкой.

Салат с кабачком и интересной заправкой.

А теперь формируем салат. Выкладываем на тарелку салатный микс и заправляем заправкой. Огурец режем полукольцами и добавляем в салат. Также режем помидор и лук, и добавляем в тарелку.

Теперь можно добавить семена подсолнечника и поджаренные кабачковые слайсы.

Перемешиваем салат и переходим к финишному шагу. На большую тарелку выкладываем несколько ложек греческого йогурта, добавляем оливковое масло и на эту подушку теперь можно выложить салат с кабачком.

«Пока жарились кабачок – вы нарезали салат. В конце добавили кабачок, чтобы он уже не был горячим, потому что зелени это не понравится. Все, это очень просто, очень вкусно, а как красиво выглядит!», - прокомментировала фудблогер ход приготовления этого салата с кабачком.

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