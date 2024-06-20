Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился в Инстаграм, как правильно сделать мягкий бисквит и приятно удивить близких.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в деталях, как сделать идеальный бисквит и дал несколько полезных советов на будущее.

Ингредиенты:

Яйца (маленькие): 6 шт. (250 г)

Сахар: 150 г

Ванильный сахар: 10 г

Пшеничная мука: 130 г

Картофельный крахмал: 20 г

Форма: 26 см

Пергамент и масло: для смазывания формы

Приготовление:

Взбейте яйца и сахар в миксере на высокой скорости около 10 минут, чтобы получить максимально стойкую и пышную пену. Это важно для легкости и воздушности бисквита, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Муку и крахмал просейте через сито, чтобы они стали воздушными и без комочков.

"Мастер Шеф" Ярославский советует, добавьте просеянную муку с крахмалом к взбитым яйцам. Перемешивайте аккуратно и нежно с помощью лопатки или большого ручного венчика, чтобы пена не опала. Делайте это быстро, но аккуратно.

Смажьте форму холодным маслом и застелите пергаментной бумагой.

Переложите тесто в подготовленную форму и выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке в режиме конвекции около 30 минут. Бисквит должен стать золотистым и пружинить при нажатии, подметил "Мастер Шеф" Ярославский.

Советы от Владимира Ярославского:

Если яйца очень свежие, они могут взбиваться хуже. В этом случае их нужно немного «состарить». Для этого смешайте яйца и сахар в отдельной миске и подогрейте на водяной бане до температуры 55-60 градусов, постоянно интенсивно помешивая. Затем взбейте смесь в миксере.

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