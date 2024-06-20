Готовить такую цветную капусту очень просто, уверяет победитель «Мастер Шеф-7» Вадим (Пава) Бжезинский.
«А нежный, мягкий, деликатный вкус капусты вызывает восхищение и приятно оттеняется сливочным вкусом», – отметил ресторатор на своей странице в Инстаграм.
Ингредиенты для приготовления цветной капусты, запеченной в духовке, нужны следующие: цветная капуста средних размеров, сливочное масло – 30 г, мука – 2 ч.л., мускатный орех – 2г, сыр пармезан – 25 г, орешки – 30 г, молоко - 200 мл., зеленый лук – 20 г, чеснок – 1 шт, соль и перец по вкусу.
Способ приготовления цветной капусты, запеченной в духовке такой: капусту необходимо отварить в подсоленной воде (достаточно примерно 15 минут).
Цветная капуста, запеченная в духовке.
Теперь готовим соус бешамель – на сливочном масле обжариваем чеснок, далее муку, добавляем соль, перец, мускатный орех, вливаем молоко, перемешиваем и добавляем пармезан.
Следующий шаг – цветную капусту смазываем соусом бешамель и запекаем в духовке при температуре 200 градусов в течение 20 минут.
Цветная капуста, запеченная в духовке.
Цветная капуста, запеченная в духовке.
Время запекания зависит от духовки.
«Посыпаем орешками, зеленым лучком и смакуем», - отметил победитель «Мастер Шеф».
Цветная капуста, запеченная в духовке.
Подчеркнем, что цветная капуста очень полезная и является хорошим решением для всех, кто хочет снизить потребление углеводов, увеличить потребление клетчатки или ограничить калорийность рациона.
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