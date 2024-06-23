Также важно оставлять один пасынок, который становится вторым стеблем, а для подвязывания можете использовать трикотажную веревку.

Многие садоводы сталкиваются с проблемой повреждения томатов улитками из-за того, что томаты лежат на земле. Один из способов решить эту проблему — подвязывание. Этот метод позволяет не только защитить растения от вредителей, но и улучшить их рост.

Садоводка поделилась своим опытом, который она использует уже несколько лет, представив информацию в видео на Ютуб-канале.

Нужно поставить колышки длиной 80 см, из которых 50 см остаются над землей, а 20 см забиваются в грунт. Колышки размещаются между двумя томатами, а для подвязывания используется обычная веревка, которую можно легко снять осенью и использовать снова на следующий год.

Томаты подвязываются на двух уровнях: первый уровень располагается на высоте 10 см от почвы. Веревка закрепляется, затем обкручивается вокруг колышка и идет к следующему растению. Использовать можно разные материалы, включая старые колготки или трикотажную одежду.

Также важно оставлять один пасынок, который становится вторым стеблем. Для подвязывания используйте трикотажную веревку.

Для подкормки томатов можно использовать дрожжевую подкормку. Она готовится следующим образом: в шестилитровую бутылку добавляется 11 граммов сухих дрожжей и несколько ложек меда или сахара. Разводите в теплой воде и оставляется в теплом месте на сутки. Полученный раствор разводят далее до 10 литров водой.

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