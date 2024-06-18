Чтобы получить здоровые и целые плоды капусты, следует заранее позаботиться о том, как она будет расти - важно несколько раз удобрять овощи, прежде чем они дадут нормальный урожай.

Кальций, который содержится в подкормке, положительно влияет на развитие стебля, листьев и корневой системы капусты, а также предотвращает возможные болезни, вызванные неправильным балансом кислотности почвы. Детальнее о подкормке капусты рассказывает автор видео на Ютуб-канале.

Подкормка делается на основе 10 литров воды, столовой ложки кальциевой селитры и полутора ложки селитры аммиачной.Важно также следить за влажностью почвы перед подкормкой, чтобы корни растений были хорошо увлажнены.

Если вы предпочитаете не использовать минеральные удобрения, то можно развести 0,5 л жидкого коровяка в 10 л воды и полить этим растения.

Вторую подкормку делают через 15 дней после первой. Для нее также можно использовать различные удобрения.

Третью и четвертую подкормки делают для средних и поздних сортов через 10 дней после второй подкормки. Для третьей подкормки нужен фосфор, который способствует формированию крупных и плотных кочанов. Можно использовать настой коровяка на воде (в соотношении 1:10) + 1 столовую ложку суперфосфата и 1 чайную ложку любого калийного удобрения.

Четвертую подкормку можно сделать с использованием зольного раствора: залейте 1 стакан золы 1 л воды, настаивайте 3-4 дня, затем разведите 0,5 литра настоя на каждые 10 л воды.

Зола считается одним из лучших удобрений для капусты, также она помогает бороться с вредителями. Рекомендуется опрыскивать капустные листья золой раз в неделю - лучше это делать после полива, дождя или утром.

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