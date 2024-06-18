Чеснок в период вегетации может подвергаться атаке множества вредителей и болезней, поэтому важно не только иметь под рукой необходимые средства защиты для чеснока, но и придерживаться общих правил выращивания.

На дачах масово начал болеть чеснок. Специалисты связывают это с изменениями температуры и повышенной влажностью, характерными для текущего периода. Желтизна листьев чеснока может указывать на проблемы с азотом, однако если листья массово желтеют, это уже может быть признаком болезни, об этом рассказывает автор в своем видео на Ютуб-канале.

Многие вредители и болезни, угрожающие озимому чесноку, совпадают с проблемами, характерными для других луковых растений. Ограничение использования инсектицидов и фунгицидов для чеснока можно достигнуть, соблюдая требования севооборота. Рекомендуется избегать выращивания чеснока на участках, где в течение предыдущих 4 лет выращивались другие луковые культуры.

Для профилактики и защиты чеснока можно использовать различные препараты. Один из них - "Квадрис", системный фунгицид, который помогает предотвратить заболевания чеснока и других культур. Его эффективность была подтверждена опытом многих садоводов.

Также есть альтернативные препараты, например, "Магнікур Флексо", который также эффективно защищает растения от болезней. Для защиты чеснока и лука также можно использовать "Ревус" - системный препарат, который показывает хорошие результаты при обработке помидоров и картофеля, делится автор.

Кроме того, для улучшения эффективности препаратов можно использовать прилипачи, такие как "Ліпосан", чтобы обеспечить равномерное покрытие растений.

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