При пересчете учитывается страховой стаж, заработок при исчислении пенсии и возможный доход с работы после назначения пенсии.

В июне пенсионеры могут получить повышенную пенсию, которую начали перечислять в апреле. В украинском правительстве объявили о финансировании повышения пенсий для граждан в июне 2024 года. Больше получат пенсионеры, которые продолжают работать после перехода на заслуженный отдых. Об этом говорится на сайте Кабинета Министров.

В правительстве Украины заявили о финансировании повышения пенсионных выплат для граждан в июне 2024 года. Отмечено, что пенсионеры получат повышенные суммы за два предыдущих месяца, но перерасчет был произведен в апреле. Из-за особенностей представления отчетностей в Пенсионный фонд, средства будут начислены в июне.

Правительство уточнило, что размер повышения будет индивидуален для каждого гражданина и будет зависеть от продолжительности его страхового стажа и уровня заработной платы, которую он получал в течение своей трудовой карьеры.

Работающим пенсионерам, получающим пенсии по выслуге лет, перерасчет производят только в том случае, если они достигли пенсионного возраста.

Если на 1 марта текущего года их стаж составляет не менее 24 месяцев, перерасчет учтет размер их заработной платы. Однако, если на эту дату стаж меньше 24 месяцев, учитывают: приобретенный страховой стаж и заработная плата для исчисления пенсии не меняется.

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