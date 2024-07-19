Сегодня практически все наши гаджеты могут подключаться к Интернету, и чаще всего мы используем смартфоны и планшеты.

Интернет позволяет нам быть на связи со всеми и позволяют нам получить доступ к любой информации со смартфона.

Как повысить скорость интернета Wi-Fi на смартфоне?

Существует способ увеличения сигнала Wi-Fi вашего смартфона, сделанный своими руками, путем создания собственной антенны. Как вы уже догадались, разобрать устройство и обновить приемник Wi-Fi не вариант, но внешняя антенна может помочь.

Вы можете создать множество типов антенн: от очень простых до более сложных устройств, которые могут повысить скорость Wi-Fi вашего смартфона или планшета. Вероятно, самый простой вариант — использовать банку из-под газировки для создания антенны.

Просто отрежьте верх и низ, а оставшийся цилиндр посередине. У вас останется лист тонкого металла, который слегка согнут. Это будет «поймать» сигнал Wi-Fi и направить его, как параболическая антенна.

Тот же метод можно использовать с металлической миской: когда вы поместите устройство в чашу или рядом с ней, вы должны увидеть небольшое увеличение сигнала интернет Wi-Fi вашего смартфона. Вы можете использовать алюминиевую фольгу или медь, чтобы создать свою собственную антенну.

Простые антенны из алюминиевой фольги изготовить легко, но если вы планируете сделать антенну из медного провода, чтобы повысить скорость интернета на смартфоне, вам потребуются некоторые технические знания о том, какой длины должна быть антенна.

В зависимости от частоты вашего сигнала размер антенны будет разным.

Читайте также:

Как обнаружить приложение из рф в своем телефоне: инструкция от киберспециалистов

Как зарядить телефон, если дома нет света: полезные хитрости

Это спасет ваш смартфон от перегрева: простые правила, которые не все знают