Если ваш телефон украден, вор, вероятно, сотрет с него все данные, чтобы продать как можно быстрее, и ваша информация не будет использована.

Однако есть вероятность, что аферисты попытаются взломать ваши учетные записи в телефоне.

Ниже мы объясним, какие действия необходимо предпринять до кражи вашего телефона, а также покажем вам способы усилить безопасность вашего телефона iPhone или Android.

Как отследить телефон iPhone – Найти мой iPhone.

Чтобы настроить функцию «Найти iPhone», когда у вас есть мобильный телефон, выполните следующие действия:

Откройте приложение «Настройки»

Коснитесь своего имени , затем «Найти мой» > «Найти iPhone».

Активируйте функцию «Найти iPhone», чтобы удаленно найти, заблокировать или стереть данные с устройства.

Включите функцию «Найти мою сеть» , которая позволит вам найти устройство, даже если оно не в сети.

Выберите « Отправить последнее местоположение» , чтобы отправить в Apple данные о последнем местоположении телефона, если его батарея разряжена.

«Найти мое устройство» и защита от кражи Android.

Функция «Найти мое устройство» на Android позволяет защитить ваш телефон от другого устройства, чтобы защитить ваши данные и учетные записи от попадания в чужие руки.

Чтобы настроить функцию «Найти мое устройство», когда у вас есть телефон, выполните следующие действия:

Откройте «Настройки» > «Безопасность» или «Безопасность и местоположение» или «Google» > «Безопасность» . Либо попробуйте ввести «Найти мое» в строке поиска настроек.

Выберите «Найти мое устройство» и включите его.

Перейдите в «Настройки» > «Местоположение» и включите его.

Как только вы поймете, что ваш телефон украли, вам необходимо выполнить следующие действия, чтобы предотвратить попадание ваших данных в чужие руки:

Найти мой телефон. Используйте соответствующую службу для поиска и управления своим телефоном.

Сообщите об украденном телефоне в полицию.

Сообщите своему провайдеру сотовой связи.

Защитите свои банковские счета. Если вы пользуетесь мобильным банкингом, сообщите в банк, что ваш телефон украли.

Смените важные пароли.

Удалите свой телефон из числа доверенных устройств. Это необходимо сделать, если ранее на нем была включена двухфакторная аутентификация (2FA).

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