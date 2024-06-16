Мобильный оператор «Lifecell» сообщил о ряде изменений в условиях предоставления тарифов и услуг – что нужно знать абонентам.

Так, оператор Lifecell объявил о прекращении предоставления услуги для корпоративных клиентов, пишет Politeka.net.

Согласно сообщению, Lifecell с 26 июня 2024 года прекращается предоставление SMS услуги: "350/500/1000 SMS бизнес".

«Обращаем внимание, что пакеты услуги, к которым абоненты были подключены ранее, продолжают действие до конца оплаченного периода», - говорится в объявлении мобильного оператора.

При этом активация услуги была закрыта с 12 июня.

Кроме того, произошли изменения в условиях предоставления услуг в международном роуминге. Так, начиная с 12 июня Кипр будет входить во 2 группу стран. Итак, теперь стоимость услуг следующая: 150 МБ/75 грн (если баланс ниже 75 грн: 50 МБ/35 грн); звонки – 10 мин/70 грн (если баланс ниже 70 грн: 1 мин/15 грн); Исходящие SMS – 10 мин/70 грн (если баланс ниже 70 грн: 1 мин/15 грн).

«Тарифы, если на счете недостаточно средств для применения пакетов услуг по базовым тарифам. После пополнения счета в первую очередь действует оплата пакета услуг по базовым тарифам», – объясняют в «Lifecell».

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