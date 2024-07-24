К сожалению, ваш телефон может быть заражен вредоносным ПО или вирусом, даже если вы принимаете все необходимые профилактические меры.

Эксперты назвали главные признаки того, что в вашем телефоне есть вирус.

Вот как определить, заражен ли ваш телефон вирусом:

Странные расходы на вашем телефонном счете. Неожиданные расходы могут быть симптомом вируса.

Вредоносные приложения могут зарабатывать деньги, используя ваш телефон для отправки текстовых сообщений или телефонных звонков премиум-класса.

Навязчивая реклама. Навязчивая реклама является признаком того, что на вашем телефоне вирус.

Контакты получают странные сообщения. Вирус может использовать ваш телефон для рассылки спам-сообщений.

Низкая производительность телефона. Как и в случае с компьютером, снижение производительности является верным признаком заражения.

Новые приложения. Возможно, вредоносное приложение загружает их на ваше устройство.

Аномальное потребление данных.

Заметное сокращение времени автономной работы . Это также может быть признаком того, что на вашем телефоне есть вирус.

Что делать в случае заражения телефона вирусом?

Если вы узнали, что на вашем телефоне есть вирус, его необходимо как можно скорее исправить. Сначала переключите устройство в режим полета. Это предотвратит получение и отправку данных любыми вредоносными приложениями.

Во-вторых, проверьте последние установленные приложения.

Передовая практика предполагает, что независимо от типа вашего телефона вам следует установить антивирусное программное обеспечение.

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