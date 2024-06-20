Котлеты из рыбы получаются легче и нежнее, чем мясные, и это идеальный вариант для лета, а если подать их с домашним соусом татар, то получится еще вкуснее.

Шеф-повар Валентина Кущ у себя в Instagram поделилась рецептом рыбных котлеток с домашним соусом тартар, которые получаются невероятно нежными и вкусными.

"Советую брать ассорти рыбы, очень вкусно будет с палтусом, щукой или треской. И обязательно приготовить соус. Будет смаковать еще лучше", - советует шеф-повар.



Для приготовления рыбных котлет нам понадобится:

филе рыбы (кулинар взяла щуку) – 600 г

лук репчатый – 1 большой

зелень (желательно зеленый лук и укроп) - по 3-5 веточек

яйцо – 1 шт.

сухари панировочные – 1 ст.л.

йогурт греческий – 2 ст.л.

соль и перец – по вкусу

мука для обвалки котлет

Для соуса тартар:

йогурт греческий (можно заменить майонезом) - 150 г

сметана – 100 г

укроп – 1 пучок

огурец соленый – 1 шт.

лук сладкий (не обязательно) – половинка небольшого

Чтобы приготовить рыбные котлеты, сначала шеф-повар чистит лук, нарезает кубиком и обжаривает на растительном масле до румяности.

Пока лук жарится, делаем рыбный фарш. Филе рыбы вместе с зеленью или перебиваем блендером, или пропускаем через мясорубку.

К фаршу добавляем яйцо, йогурт, панировочные сухари, солим и перчим. Обжаренный лук также перебиваем блендером и добавляем в фарш.

Хорошо вымешиваем фарш – он получится довольно густым. Формируем котлетки, обваливаем их в муке и жарим на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистости с обеих сторон.

Для соуса тартар соленый огурец и сладкий лук нарезаем мелким кубиком. Укроп также мелко нарезаем. Добавляем сметану, йогурт или майонез, перемешиваем – и тартар готов.

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