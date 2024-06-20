Шеф-повар Валентина Кущ у себя в Instagram поделилась рецептом рыбных котлеток с домашним соусом тартар, которые получаются невероятно нежными и вкусными.
"Советую брать ассорти рыбы, очень вкусно будет с палтусом, щукой или треской. И обязательно приготовить соус. Будет смаковать еще лучше", - советует шеф-повар.
Для приготовления рыбных котлет нам понадобится:
- филе рыбы (кулинар взяла щуку) – 600 г
- лук репчатый – 1 большой
- зелень (желательно зеленый лук и укроп) - по 3-5 веточек
- яйцо – 1 шт.
- сухари панировочные – 1 ст.л.
- йогурт греческий – 2 ст.л.
- соль и перец – по вкусу
- мука для обвалки котлет
Для соуса тартар:
- йогурт греческий (можно заменить майонезом) - 150 г
- сметана – 100 г
- укроп – 1 пучок
- огурец соленый – 1 шт.
- лук сладкий (не обязательно) – половинка небольшого
Чтобы приготовить рыбные котлеты, сначала шеф-повар чистит лук, нарезает кубиком и обжаривает на растительном масле до румяности.
Пока лук жарится, делаем рыбный фарш. Филе рыбы вместе с зеленью или перебиваем блендером, или пропускаем через мясорубку.
К фаршу добавляем яйцо, йогурт, панировочные сухари, солим и перчим. Обжаренный лук также перебиваем блендером и добавляем в фарш.
Хорошо вымешиваем фарш – он получится довольно густым. Формируем котлетки, обваливаем их в муке и жарим на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистости с обеих сторон.
Для соуса тартар соленый огурец и сладкий лук нарезаем мелким кубиком. Укроп также мелко нарезаем. Добавляем сметану, йогурт или майонез, перемешиваем – и тартар готов.
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