Есть множество советов и рекомендаций, которые помогут продлить срок службы вашего телефона.

Большинство из нас оставляют свои телефоны заряжаться на ночь, но оказывается, что это может нанести вред их батареям.

Если вы всегда оставите свой телефон подключенным к сети, как только он достигнет 100-процентной зарядки, со временем заряд аккумулятора будет разряжаться.

В краткосрочной перспективе вы не заметите никакой разницы. Но через годы или даже месяцы продолжительность его жизни значительно сократится.

Купите портативное зарядное устройство для телефона. Если вы собираетесь заряжать мало и часто или отправляетесь куда-нибудь вдали от сетевых розеток, стоит взять с собой портативное зарядное устройство.

Используйте режим экономии заряда батареи.

Большинство современных телефонов имеют режим экономии заряда батареи или пониженного энергопотребления.

Измените настройки экрана. Большая часть аккумулятора вашего телефона используется для питания экрана.

Выключить вибрацию. Возможно, это меньше раздражает, но функция вибрации на вашем телефоне потребляет больше заряда батареи, чем стандартные мелодии звонка, поэтому выключите ее.

Завершите работу всех приложений, работающих в фоновом режиме на телефоне.

Вы будете удивлены, узнав, сколько приложений продолжают работать в фоновом режиме даже после того, как вы их закрыли.

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