В июне следует провести подкормку огурцов для удачного урожая.

Об этом стало известно на youtube-канале "Наша дача".

Подкормка куриным пометом хорошо подойдет для того, чтобы увеличить количество плодов.

Из расчета треть концентрированного курятника на 10 литров воды нужно поливать огурцы под корень, чтобы завязи увеличились до плодов.

Также следует знать, что нельзя передерживать увеличенные огурцы на кустах, потому что каждый наполненный до сортового размера огурец задерживает рост других.

Вовремя, если огурец не будет сорван – он будет задерживать наполнение следующего.

Растение загоняет много ресурсов в большие огурцы, когда мы его сорвем – тогда пойдет налив.

Чтобы подтолкнуть наполнение плодов огурцов, тоже следует изменить условия выращивания, которые могли бы подтолкнуть развитие и наполнение плодов в генеративное направление.

Наращивание листьев – это вегетативное направление, а плоды – это генеративное.

Калийная подкормка – сернокислый калий, он же сульфат калия, 20-25 г на 10 литров воды – полили огурцы.

Растение вместо наращивания листовой массы для огурцов "вспомнит" о наполнении плодов и, возможно, таким образом удастся перестроить развитие растения на генеративный лад.

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