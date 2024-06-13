Медиум Анна Атаманова предупредила, что враг своих планов по наступлению на Киев не оставил, но ВСУ усилятся благодаря авиации от Запада.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Я опять же подтверждаю, что в планах россиян пойти на Киев где-то на 10-11 месяц. Поэтому они сейчас испытывают, выбивают, хотят, чтобы побольше ракет мы потратили. И разведка, будут люди подкупленные выдавать позиции, информацию. Очень много сейчас появится подкупленных, коллаборантов.

Обстрелы будут, будут отбивать еще лучше, у нас будет еще более усиленная защита. Кстати, какая-то финансовая помощь для Украины скоро идет.

Мы из Patriot сбили российский военный самолет, в США генералы и полковники говорили, что за 22 года они такого еще не видели. Повторим ли мы такой маневр? И сможем ли до конца лета лишить россию преимущества в небе?

Где мы себя покажем, так это Крым, мост, там.

А что с нашей авиацией? Станет ли она более мощной, чем сейчас, к концу лета?

Я вижу, что прямо такими командами тренируются, взлетная полоса, боевые самолеты в определенном количестве… Но это за границей. И уже многие украинские пилоты хорошо тренированы, наши военные очень быстро учатся и тренируются.

Я же говорила, что мы как образец будем в будущем и что мы будем учить позже, делиться военным опытом с Европой.

Как сообщала Politeka, Сейраш объяснила, почему Украину пригласили на годовщину высадки союзников в Нормандии вместо рф.

Также Politeka писала о том, что Гай рассказала, будет ли у ВСУ преимущество в воздухе.