Такой рецепт будет очень насыщенным и вкусным, поэтому стоит его сохранить на будущее для семейных застольев - так вы сможете порадовать близких мягким и насыщенным вкусом с кисло-сладкой ноткой. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Для приготовления потребуются следующие ингредиенты:
- 6 куриных голеней
- 4 столовые ложки жидкого меда (если мед засахарился, его нужно немного разогреть)
- 2 столовые ложки горчицы
- 3 столовые ложки растительного масла
- Цедра одного цитруса
- Приправа к курице
- щепотка соли
Приготовление:
В большой миске смешайте мед, горчицу, растительное масло, цедру лайма, приправу к курице и адыгейскую соль. Перемешивайте ингредиенты до получения однородной массы.
Поместите куриные голени в миску с маринадом и тщательно обмакивайте их, чтобы они полностью покрылись маринадом.
Накройте миску пищевой пленкой и оставьте мариноваться в холодильнике на 5 часов.
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Выложите замаринованные голени на фольгу, сверху присыпьте их сушеной зеленью, щедро полейте соком лайма, добавьте кусочки апельсина и веточки розмарина.
Запекайте голени в духовке при 180 градусах в течение 40-50 минут. Через 20 минут запекания полейте голени оставшимся маринадом.
Проверьте готовность голеней, убедившись, что они равномерно прожарились, а вкус не испортился из-за цедры.
Последние новости Украины:
Шашлык будет мягким и сочным: победитель "Мастер Шеф" дал рецепт идеального маринада.
Фантастически вкусные фаршированные яйца: Ольга Сумская поделилась любимым рецептом.
Как засолить красную рыбу: шеф-повар дала простой и супервкусный рецепт.