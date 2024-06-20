Такое мясо будет не только мягким и сочным, но и благодаря насыщенному аромату с цитрусами сможет впечатлить за столом, считает украинский кулинарный блогер.

Такой рецепт будет очень насыщенным и вкусным, поэтому стоит его сохранить на будущее для семейных застольев - так вы сможете порадовать близких мягким и насыщенным вкусом с кисло-сладкой ноткой. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Для приготовления потребуются следующие ингредиенты:

6 куриных голеней

4 столовые ложки жидкого меда (если мед засахарился, его нужно немного разогреть)

2 столовые ложки горчицы

3 столовые ложки растительного масла

Цедра одного цитруса

Приправа к курице

щепотка соли

Приготовление:

В большой миске смешайте мед, горчицу, растительное масло, цедру лайма, приправу к курице и адыгейскую соль. Перемешивайте ингредиенты до получения однородной массы.

Поместите куриные голени в миску с маринадом и тщательно обмакивайте их, чтобы они полностью покрылись маринадом.

Накройте миску пищевой пленкой и оставьте мариноваться в холодильнике на 5 часов.

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Выложите замаринованные голени на фольгу, сверху присыпьте их сушеной зеленью, щедро полейте соком лайма, добавьте кусочки апельсина и веточки розмарина.

Запекайте голени в духовке при 180 градусах в течение 40-50 минут. Через 20 минут запекания полейте голени оставшимся маринадом.

Проверьте готовность голеней, убедившись, что они равномерно прожарились, а вкус не испортился из-за цедры.

Последние новости Украины:

Шашлык будет мягким и сочным: победитель "Мастер Шеф" дал рецепт идеального маринада.

Фантастически вкусные фаршированные яйца: Ольга Сумская поделилась любимым рецептом.

Как засолить красную рыбу: шеф-повар дала простой и супервкусный рецепт.