Такой десерт будет очень нежным и вкусным, однако важно правильно выбрать, из чего вы будете готовить такой зефир. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Ингредиенты:
Для меренги:
- 60 г яичного белка
- 60 г сахара
Для сиропа:
- 180 мл пепси
- 100 г клубничного пюре
- 200 г сахара
- 8 г агара (сила 1200)
Приготовление:
Начните взбивать яичные белки с помощью ручного миксера. Когда белки начнут хорошо пениться, постепенно добавляйте сахар, продолжая взбивать массу на средней скорости миксера.
Повысьте скорость миксера и взбивайте меренгу до получения плотной и гладкой консистенции. Отложите меренгу в сторону.
Для приготовления сиропа смешайте клубничное пюре и пепси в кастрюле. Добавьте сахар и агар, перемешайте и поставьте на маленький огонь.
Доведите смесь до кипения и варите сироп в течение 6 минут, постоянно помешивая, чтобы агар не прилипал ко дну кастрюли.
Тонкой струйкой введите горячий сироп в меренгу, взбивая массу на средней скорости миксера. Как только весь сироп будет введён, увеличьте скорость миксера до максимума и взбивайте ещё 2-3 минуты до получения воздушной массы, которая не спадает с венчика.
Быстро переложите полученную массу в подготовленные кондитерские мешки с насадками.
Пробовать зефир можно уже через час, однако перед обсыпкой смесью сахарной пудры и кукурузного крахмала (соотношение 2:1) рекомендуется дать зефиру полежать 5-6 часов для полного подсыхания.
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