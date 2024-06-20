Такой омлет на завтрак наполняет энергией и витаминами, очень вкусный и полезный, и, что немаловажно – готовить его очень просто.

Омлет с кабачками – это простое и полезное блюдо, которое нужно попробовать обязательно. Например, воспользовавшись рецептом, которым поделилась известная фудблогер и автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты» Татьяна Юшина.

«Получается очень вкусно! Обязательно попробуйте!», - отмечала Татьяна на своей странице в Инстаграм, рассказывая о рецепте омлета с кабачками.

Итак, все очень и очень просто. Кабачки необходимо порезать кубиками и высыпать на сковороду. Перемешивая, обжариваем до золотистой корочки. Теперь к кабачкам добавляем порезанную зелень и выдавленный через чеснокодавку чеснок.

"Не солите кабачки сразу. Только в конце готовки! Обязательно добавьте чеснок – это лучший друг кабачка», – посоветовала фудблогер.

Яйца вбиваем в миску, перемешиваем и выливаем в сковороду к кабачкам – снова перемешиваем, чтобы получился омлет скрэмбл.

«Яйца можно смешать с молоком, это по желанию», – поделилась еще одним советом кулинар.

Также Татьяна отметила, что яйца можно перемешать, а можно вылить в кабачки и накрыть крышкой.

«Это очень вкусно»,

«Я вот только сделала, желтый кабачок, домашние яички-вкуснятина!»,

«Обожаю такой омлет или скрамбл и уверена, что вкуснее всего с укропом, чеснок не добавляю, потому что на завтрак не идет»,

«Как только начинается кабачок, это мой любимый рецепт, а еще сверху немного сыра» , – комментируют этот рецепт омлета с кабачками подписчики на страницу Татьяны.

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