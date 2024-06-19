Речь идет о шакшуке – традиционном блюде на кухне Израиля и многих арабских стран.
Многие обожают яичницу с помидорами, сладким перцем и луком и даже не догадываются, что это шакшука.
«Готовится она просто, если что. Там все дело в томатно-овощной заправке. Именно она выдвигает простую яичницу в топчик», - подчеркивал ресторатор и победитель «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко на своей странице в Инстаграм.
Как приготовить шакшуку.
Также шеф-повар раскрыл простой секрет шакушки: чем больше заправки, тем вкуснее.
«Обжариваете, вбиваете яйца, тушите. Только зиру бросить не забудьте, с ней вкус приобретет большее значение. И хоть это и не обязательно, но я еще добавляю немного сливок», - рассказывал Клопотенко, как приготовить шакшуку.
Как приготовить шакшуку.
«Наше любимое блюдо на завтрак»,
«Попробую еще со сливками. Обожаю ее, легко и быстро, а вот просто жареные яйца не очень мне заходят»,
«Попробовали все мои домочадцы. Вкуснятина, получилось очень вкусно»,
"Это еще и невероятно вкусно" , - комментируют рецепт этой особой яичницы подписчики на страницу Евгения Клопотенко.
Отметим, что шакшуку можно готовить с разными ингредиентами. Добавляя сыр фета, оливки, разнообразную зелень и любимые специи.
Как приготовить шакшуку.
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