Когда малина на кустах начинает засыхать, это сигнализирует о серьезных проблемах, они могут быть вызваны неправильным уходом, что ведет к болезням и вредителям, которые поражают растения.

Признаки засыхания малины можно распознать на ранних стадиях. Обычно проблема проявляется в комплексе симптомов: листья меняют окраску, на коре появляются трещины, ягоды становятся мелкими, твердыми и деформированными. Молодые побеги слабеют, а листья становятся мелкими. Эти симптомы могут указывать на болезни, которые поражают корни, стебли и листья растений.

Для предотвращения засыхания малины важно придерживаться правильного ухода. Основные ошибки включают недостаточный или избыточный полив, неправильную обрезку, недостаток или избыток удобрений и высокую кислотность почвы. Малина нуждается в регулярном поливе, хорошем освещении, правильной обрезке и подкормке.

Основные болезни малины, вызывающие засыхание ягод:

Болезнь вертициллез или вилт развивается при резкой смене погоды, особенно после холодной весны и внезапной летней жары. На стволах и корнях появляются микротрещины, через которые проникает грибок Verticillium. Листья начинают бледнеть, вянуть и опадать. При сильном поражении на побегах и ягодах появляется серовато-лиловый налет.

Чаще поражает однолетние побеги пурпурная пятнистость, на которых появляются красные пятна, постепенно переходящие на листья. Если болезнь не лечить, то зараженные побеги покрываются трещинами, а почки не раскрываются.

Антракноз поражает молодые побеги и плодовые кисти. Появляются округло-овальные пятна с красноватой каймой, которые затем расширяются и сливаются. Листья и ягоды засыхают кистями прямо на кусте.

Эти грибковые заболевания можно лечить фунгицидами. Для профилактики используют Бордоскую смесь или Хлорокись меди ранней весной и осенью. При легких и средних поражениях применяют системные фунгициды.

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