Салат «Красное море» – это еще одна версия знаменитого крабового салата, остающегося одним из самых популярных среди украинцев.

Если летом нет желания готовить крабовый салат классический, можно отдать предпочтение салату «Красное море».

Он тоже очень вкусный, а его главным ингредиентом являются крабовые палочки.

«Один из рецептов, которые можно положить в копилку ТОП 10 салатов – это салат «Красное море». Главным «морепродуктом» блюда являются крабовые палочки», – подчеркнула фудблогерка «Nata Danulyk» .

Кулинар также отметила, что салат «Красное море» с крабовыми палочками бюджетный, вкусный и легкий.

Рецепт салата "Красное море" с крабовыми палочками.

Ингредиенты нужны следующие: Крабовые палочки – 200г. (12 шт.), перец сладкий – 1 шт., помидоры – 2 шт., сыр твердый – 100 г, чеснок – 2 зубчика, соль и перец по вкусу, а также майонез.

Крабовые палочки нарезаем тоненько, то есть соломкой. Помидоры также нарезаем соломкой.

Некоторые хозяйки советуют вынуть из помидоров влажную часть, чтобы салат «Красное море» не получился слишком водянистым.

Рецепт салата "Красное море" с крабовыми палочками.

Также соломкой режем болгарский перец. Добавляем в салат любой любимый сыр – тоже нарезанный соломкой.

Теперь салат «Красное море» необходимо посолить, добавить черный перец, чеснок, пропущенный через чеснокод и майонез. Перемешиваем и салатом «Красное море» с крабовыми палочками можно наслаждаться!

«Супер легко и точно вкусно», – комментируют этот рецепт салата «Красное море» фолловеры фудблогера.

Рецепт салата "Красное море" с крабовыми палочками.

Последние новости Украины:

Рецепт закуски, с которой лето станет еще вкуснее: очень ароматная и быстрая.

Рецепт вкусного лаваша с крабовыми палочками: закуска, которую захочется готовить часто.

Крабовые палочки созданы для этого салата: новый рецепт вкусности без майонеза.



