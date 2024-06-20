Сырные шарики – это хрустящая, очень ароматная, простая в приготовлении и вкусная закуска, которой можно порадовать и членов семьи, и друзей.

Сырные шарики станут идеальной закуской и дополнят бокал пенного напитка или вина в кругу родных и друзей.

А самое приятное, что на приготовление таких сырных шариков не уйдет много времени.

Рецептом закуски, которую можно приготовить за 30 минут, поделилась автор кулинарного блога «Anny Сooking».

Ингредиенты для приготовления сырных шариков требуются следующие: 300 г твердого сыра, 3 яйца, 3 ст.л. муки (90 г), 1 ч.л. разрыхлителя, щепотка соли, панировочные сухари или мука для обваливания шариков, 200 мл масла для жарки.

Самый простой рецепт сырных шариков.

Этого количества продуктов хватит на 30 сырных шариков.

Ход приготовления сырных шариков:

Сначала натираем сыр на маленькой терке, белки отделяем от желтков и взбиваем их до стойких пиков.

Самый простой рецепт творожных шариков.

Следующий шаг – добавляем к взбитым белкам желтки, соль, муку, разрыхлитель, перемешиваем. Добавляем натертый сыр и замешиваем тесто.

«1 ч.л. теста = 1 сырный шарик, формируем руками шарики и каждый обваливаем или в сухарях или в муке», - прокомментировала фудблогер ход приготовления творожных шариков.

Шарики жарим в разогретом масле до золотистого цвета.

«Желательно в котелке», – посоветовала фудблогерка.

Самый простой рецепт сырных шариков.

Самый простой рецепт сырных шариков.



В комментариях к рецепту подписчицы на страницу делятся своими советами по приготовлению сырных шаров. Да, к такой закуске можно еще добавлять домашний сыр и зелень.

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