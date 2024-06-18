Своевременное и правильное применение препаратов, а также регулярные профилактические меры помогут защитить вишни и черешни от вредителей и обеспечить высокий урожай

Насекомые-вредители могут нанести плодово-ягодным культурам значительный урон, что не ограничивается лишь потерей урожая; ослабленные растения могут погибнуть.

Среди наиболее распространенных вредителей вишни и черешни встречаются листовертки, пилильщики косточковые, черная вишневая тля, вишневые долгоносики, вишневая муха, различные виды молей и пядениц. Чтобы предотвратить их воздействие, необходимо своевременно проводить профилактические меры и обработку деревьев.

Вредители вишни и черешни

Листовертка: Во взрослой стадии представляет собой небольшую бабочку, активную ночью. Она откладывает яйца, из которых появляются гусеницы, уничтожающие цветки, завязи, плоды, почки и листья.

Черная вишневая тля: Колониальный вредитель, высасывающий соки из почек, листьев, плодов и молодых побегов, выделяет сладкую жидкость, благоприятную для развития грибков.

Вишневый долгоносик: Насекомое уничтожает почки, бутоны, цветки и завязи. Личинки питаются ядром плода, делая его непригодным для употребления.

Вишневая муха: Насекомое откладывает яйца в ягоды, из которых развиваются личинки, питающиеся мякотью плода. Поврежденные ягоды темнеют, гниют или опадают.

Различные виды молей: Гусеницы молей проделывают в листьях отверстия, приводя к деформации и ослаблению растений.

Меры защиты и профилактики

Для предотвращения порчи ягод вишни и черешни необходимо комбинировать обработку деревьев средствами защиты растений с профилактическими мероприятиями:

Глубокое перекапывание почвы под деревьями.

Регулярный сбор и уничтожение поврежденных или опавших плодов.

Стряхивание насекомых на белое агроволокно и их уничтожение.

Своевременный сбор урожая.

Обработка деревьев инсектицидами и акарицидами в установленные сроки.

Первая обработка проводится сразу после установления температуры воздуха около +5 градусов, что уничтожает проснувшихся, но еще слабоподвижных насекомых.

Вторая обработка проводится по «зеленому конусу», когда почки набухли и начали расти. Уничтожаются взрослые вредители, готовящиеся к яйцекладке.

Третья обработка проводится до цветения, в фазе бутонизации. Уничтожаются листогрызущие насекомые, способные уничтожить цветки.

Повторная обработка проводится при необходимости во время роста завязей, чтобы избавиться от насекомых, питающихся мякотью плодов. Последняя обработка проводится за 2 недели до предполагаемого сбора ягод.

Последние новости Украины:

Колорадский жук исчезнет: что посадить в огороде для отпугивания вредителя.

Урожай огурцов будет еще больше: что можно посадить рядом.

Вырастет сочная и хрустящая: чем прикормить капусту после высадки в открытый грунт.