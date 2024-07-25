Соблюдение этих рекомендаций позволит значительно продлить время работы ноутбука при отсутствии электричества, поскольку это особенно актуально во время отключений света.

Отключение света надолго лишает возможности пользоваться многими приборами, требующими электроэнергию. Некоторые устройства не критичны, и можно обходиться без них некоторое время. Однако есть такие, которые необходимы в постоянном рабочем состоянии, например, ноутбук. Рассмотрим, как продлить работу ноутбука без света.

Прежде всего, важно оценить состояние батареи ноутбука. Средняя продолжительность "жизни" батареи составляет 300-500 циклов. После этого ее емкость снижается до 70-80% от начальной.

Для продления срока службы аккумулятора следуйте этим правилам:

Сильное охлаждение и нагревание снижают срок службы аккумулятора до 60%.

Аккумулятор перестает функционировать и со временем не сможет зарядиться до 100%. Периодически заряжайте и разряжайте ноутбук, минимум до 10-20%, максимум до 100%.

Обеспечьте вентиляцию: Не кладите ноутбук на колени или плед, используйте подставки и следите, чтобы был открыт доступ к вентиляции.

Выбирайте экономичный режим, что позволяет снизить расход до 20%. Настройте автоматическое отключение при 15% заряда.

Раз в несколько месяцев запускайте калибровку, это помогает ноутбуку правильно измерить заряд и предотвращает проблемы при отключении питания или зарядке.

Продление заряда при отключении света

Зайдите в настройки ноутбука и составьте собственный план при питании от батареи, изменив различные параметры.

Убавьте яркость вручную, это продлит время работы ноутбука без света.

Во время отдыха, ночью или при длительном перемещении полностью выключайте ноутбук. В спящем режиме гаджет все равно использует энергию.

Очищайте кеш и удаляйте мусор, чтобы ноутбук работал быстрее и потреблял меньше энергии.

При отключении света отключите веб-камеру, внешнюю карту памяти, USB, Bluetooth и Wi-Fi, чтобы продлить время работы батареи.

Без подключения к электричеству ноутбук должен находиться в комфортных условиях, подальше от источников тепла, солнечного света и холода. Оптимальная температура продлит время работы устройства, а перепады температуры приведут к быстрому расходу энергии.

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