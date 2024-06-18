Хотя стопроцентной безопасности, вероятно, никогда не будет, вы можете заранее многое сделать, чтобы предотвратить прослушку и взлом телефона.

В настоящее время мобильный телефон используется не только для звонков.

И взрослые, и дети используют новые технологии на телефонах, чтобы фотографировать и снимать видео, отправлять SMS, сохранять личные данные в адресной книге, а также номера счетов, PIN-коды, расписания встреч и многое другое.

Как только мобильный телефон будет взломан и данные попадут на компьютер хакера, вы можете себе представить, какие проблемы и хлопот он создает.

Как защитить телефон от прослушки и взлома?

Совет 1. Выберите телефон , который соответствует вашим требованиям.

У каждого производителя есть свои преимущества и недостатки, поэтому ознакомьтесь с информацией, прежде чем покупать его.

Совет 2. Активируйте код доступа на телефоне.

После покупки вам обязательно следует использовать функцию блокировки, предлагаемую мобильным телефоном, и вообще активировать PIN-код и блокировку карты, чтобы защитить ее от посторонних.

Совет 3: отключите Bluetooth в телефоне.

Хакеры любят соединения Bluetooth, особенно в качестве шлюза, поэтому обычно отключают радиослужбы, когда они не нужны.

Совет 4: Регулярно скачивайте обновления в телефоне.

Как и для компьютера, обновления очень важны. Однако многие мобильные телефоны по-прежнему оснащены тем же программным обеспечением, которое было приобретено при покупке, и хакеры могут использовать уязвимости устаревшего программного обеспечения для получения доступа.

Совет 5. Используйте кодирование.

Всегда шифруйте личные данные в телефоне, регистрационные данные, электронную почту и веб-сайты. Пока данные передаются, никто не может их прослушивать.

Совет 6: Обратите внимание на точки доступа.

Хакеры могут устанавливать поддельные точки доступа, а когда вы получаете доступ к ним с помощью мобильного телефона, мошенники могут прослушивать или перехватывать личные данные доступа телефона.

Совет 7: Никогда не переходите по SMS/MMS-ссылкам от незнакомых людей.

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