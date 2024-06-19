Ускоренная зарядка телефона позволит вам тратить меньше времени на зарядку и больше времени на использование устройства.

Поскольку на телефонах используются более ресурсоемкие приложения и сервисы, скорость зарядки стала важным фактором при покупке нового гаджета.

Как ускорить зарядку телефона?

Поскольку на телефонах используются все более ресурсоемкие приложения и сервисы, скорость зарядки стала ключевым фактором при использовании вашего устройства.

Совет 1: используйте быстрое зарядное устройство для телефона.

Чтобы воспользоваться преимуществами самой быстрой зарядки вашего телефона, вам понадобится совместимое быстрое зарядное устройство . Большинство современных телефонов Android поддерживают USB Power Delivery (USB PD), а iPhone — USB PD или собственный стандарт быстрой зарядки Apple.

Совет 2. Включите режим зарядки (только для Android телефонов).

Многие телефоны Android имеют специальный режим «Режим зарядки» или «Суперзарядка», позволяющий временно отключать приложения и службы, разряжающие батарею, во время зарядки. Проверьте настройки вашего устройства, чтобы включить эту функцию и наслаждаться непрерывной быстрой зарядкой.

Совет 3. Позвольте телефону выключаться во время зарядки.

Если оставить телефон полностью включенным во время зарядки, он перегревается и расходует заряд аккумулятора быстрее, чем он успевает заряжаться. Выключите телефон перед подключением к сети, чтобы исключить активность, мешающую зарядке. Это заставляет ваш телефон сосредоточить все свои ресурсы исключительно на зарядке аккумулятора.

Совет 4. Используйте оригинальный кабель и зарядное устройство для телефона.

Для обеспечения оптимальной безопасности и скорости зарядки лучше всего использовать зарядное устройство и USB-кабель , входящие в комплект поставки телефона. Эти компоненты были протестированы и разработаны специально для вашей марки и модели. Смешение и сочетание зарядных аксессуаров разных брендов часто приводит к более медленной зарядке.

Совет 5. Включите режим полета на телефоне.

Включение режима полета отключает энергоемкие функции подключения, такие как передача мобильных данных, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Если они отключены, больше энергии идет непосредственно на зарядку аккумулятора, а не на питание антенн и радиостанций.

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