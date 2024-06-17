Как только вы подключитесь и включите «Точка доступа и модем», телефон мгновенно распознает новую сеть и подключится к ней.
Как раздать интернет с телефона на телефон с помощью привязки через точку доступа Wi-Fi?
Это один из самых простых и часто используемых методов. Следуйте инструкциям ниже, чтобы включить точку доступа на телефоне.
Шаг 1. Откройте приложение «Настройки» вашего телефона.
Шаг 2. Затем нажмите «Сеть и Интернет».
Шаг 3: Из предложенных вариантов выберите «Точка доступа и модем».
Шаг 4: На следующей странице вам необходимо включить точку доступа Wi-Fi.
Как только вы включите переключатель, ваш телефон начнет отправлять свою собственную сеть WLAN, которую другие устройства смогут найти в своем списке сетей.
По умолчанию будет назначен случайный пароль в телефоне, но и его, и имя можно изменить. Вам просто нужно выбрать правильное имя и ввести пароль, и вы будете подключены к Интернету.
В настоящее время большинство устройств напрямую отображают опцию «Питьевая точка доступа». Оттуда вы можете напрямую внести изменения.
Вы можете поделиться мобильными данными своего телефона с 10 другими устройствами через точку доступа Wi-Fi.
Как раздать интернет с телефона на телефон по Bluetooth?
Шаг 1. Сначала вам необходимо выполнить сопряжение телефона с другим устройством.
Шаг 2. Затем перейдите к настройкам Bluetooth , нажмите «Подключить новое устройство» и выберите устройство, которое вы хотите подключить .
Шаг 3. Теперь вам нужно открыть настройки вашего телефона и включить переключатель Bluetooth-модема.
Этот метод значительно медленнее, чем точка доступа, но требует меньше времени автономной работы.
Как раздать интернет с телефона на телефон через USB-кабель?
Прежде чем следовать инструкциям, помните, что компьютеры Mac не могут быть связаны с Android через USB.
Шаг 1. С помощью USB-кабеля подключите телефон к другому устройству. Уведомление «Подключено как» будет отображаться в верхней части экрана.
Шаг 2. Откройте приложение «Настройки» вашего телефона .
Шаг 3: В данной опции нажмите «Сеть и Интернет».
Шаг 4. На новой странице выберите «Точка доступа и модем» .
Шаг 5. Затем включите USB-модем.
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