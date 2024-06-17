В настоящее время в большинстве случаев телефон напрямую отображает опцию «Точка доступа и модем», когда вы нажимаете «Настройки».

Как только вы подключитесь и включите «Точка доступа и модем», телефон мгновенно распознает новую сеть и подключится к ней.

Как раздать интернет с телефона на телефон с помощью привязки через точку доступа Wi-Fi?

Это один из самых простых и часто используемых методов. Следуйте инструкциям ниже, чтобы включить точку доступа на телефоне.

Шаг 1. Откройте приложение «Настройки» вашего телефона.

Шаг 2. Затем нажмите «Сеть и Интернет».

Шаг 3: Из предложенных вариантов выберите «Точка доступа и модем».

Шаг 4: На следующей странице вам необходимо включить точку доступа Wi-Fi.

Как только вы включите переключатель, ваш телефон начнет отправлять свою собственную сеть WLAN, которую другие устройства смогут найти в своем списке сетей.

По умолчанию будет назначен случайный пароль в телефоне, но и его, и имя можно изменить. Вам просто нужно выбрать правильное имя и ввести пароль, и вы будете подключены к Интернету.

В настоящее время большинство устройств напрямую отображают опцию «Питьевая точка доступа». Оттуда вы можете напрямую внести изменения.

Вы можете поделиться мобильными данными своего телефона с 10 другими устройствами через точку доступа Wi-Fi.

Как раздать интернет с телефона на телефон по Bluetooth?

Шаг 1. Сначала вам необходимо выполнить сопряжение телефона с другим устройством.

Шаг 2. Затем перейдите к настройкам Bluetooth , нажмите «Подключить новое устройство» и выберите устройство, которое вы хотите подключить .

Шаг 3. Теперь вам нужно открыть настройки вашего телефона и включить переключатель Bluetooth-модема.

Этот метод значительно медленнее, чем точка доступа, но требует меньше времени автономной работы.

Как раздать интернет с телефона на телефон через USB-кабель?

Прежде чем следовать инструкциям, помните, что компьютеры Mac не могут быть связаны с Android через USB.

Шаг 1. С помощью USB-кабеля подключите телефон к другому устройству. Уведомление «Подключено как» будет отображаться в верхней части экрана.

Шаг 2. Откройте приложение «Настройки» вашего телефона .

Шаг 3: В данной опции нажмите «Сеть и Интернет».

Шаг 4. На новой странице выберите «Точка доступа и модем» .

Шаг 5. Затем включите USB-модем.

Последние новости Украины:

Как восстановить заводские настройки телефона Xiaomi: простой лайфхак

Чтобы Wi-Fi на телефоне работал быстрее: советы, о которых многие не знали.

Также напомним, что «Киевстар» ошеломил абонентов новыми тарифами.