Ресторатор, шеф-повар и судья шоу Мастер Шеф Эктор Хименес-Браво не перестает радовать вкусными рецептами, которые может повторить на обычной домашней кухне любой.

Экспериментируя на своей кухне, Эктор Хименес-Браво обычно делится удачными рецептами со своими поклонниками, пишет Politeka.net.

Так, судья «Мастер Шеф» рассказывает, как приготовить омлет на завтрак, из чего приготовить необычный салат и каким образом обычные продукты превращаются в шедевральные блюда, которые понравятся всем.

К примеру, Эктор Хименес-Браво любит экспериментировать и готовить новые блюда из картофеля.

"Их просто множество, и каждоей вкусное по-своему", - отметил Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм.

Ресторатор решил поделиться рецептом еще одного вкусного блюда, которое, удивит ваших близких и понравится абсолютно всем. А именно – рецептом картофельных шариков с сыром.

Для их приготовления нужны следующие ингредиенты: картофель - 300 г, моцарелла - 40 г, сыр твердый - 50 г, пищевой крахмал - 2 ст.л, петрушка, соль и перец, яйцо - 1 шт., чеснок - 2 зубца, кукурузные хлопья – 100 г.

Ход приготовления шариков с сыром такой: сделать картофельное пюре, добавить крахмал, сыр, соль и перец.

Теперь формируем шарик, внутрь которого добавляем моцареллу.

«Яйцо смешать с чесноком, шарик обвалять в яйце, а затем в хлопьях. Жарить во фритюре в течение 2 мин», – рассказал ход приготовления сырной закуски Хименес-Браво.

Подписчики на страницу судьи «Мастер Шеф» согласились, что такая закуска – настоящая вкуснятина.

«Это был сегодня наш ужин! Еще сделала и с грибами. Добавила чесночный соус и салатик и все в восторге!»,

«Вкуснятина!» .

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