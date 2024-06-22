Экспериментируя на своей кухне, Эктор Хименес-Браво обычно делится удачными рецептами со своими поклонниками, пишет Politeka.net.
Так, судья «Мастер Шеф» рассказывает, как приготовить омлет на завтрак, из чего приготовить необычный салат и каким образом обычные продукты превращаются в шедевральные блюда, которые понравятся всем.
К примеру, Эктор Хименес-Браво любит экспериментировать и готовить новые блюда из картофеля.
"Их просто множество, и каждоей вкусное по-своему", - отметил Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм.
Ресторатор решил поделиться рецептом еще одного вкусного блюда, которое, удивит ваших близких и понравится абсолютно всем. А именно – рецептом картофельных шариков с сыром.
Для их приготовления нужны следующие ингредиенты: картофель - 300 г, моцарелла - 40 г, сыр твердый - 50 г, пищевой крахмал - 2 ст.л, петрушка, соль и перец, яйцо - 1 шт., чеснок - 2 зубца, кукурузные хлопья – 100 г.
Ход приготовления шариков с сыром такой: сделать картофельное пюре, добавить крахмал, сыр, соль и перец.
Теперь формируем шарик, внутрь которого добавляем моцареллу.
«Яйцо смешать с чесноком, шарик обвалять в яйце, а затем в хлопьях. Жарить во фритюре в течение 2 мин», – рассказал ход приготовления сырной закуски Хименес-Браво.
Подписчики на страницу судьи «Мастер Шеф» согласились, что такая закуска – настоящая вкуснятина.
«Это был сегодня наш ужин! Еще сделала и с грибами. Добавила чесночный соус и салатик и все в восторге!»,
«Вкуснятина!» .
Последние новости Украины:
Зеленое масло дома как в ресторане: победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом.
Не только омлет или яичница: новый вкусный рецепт из яиц на завтрак.
С пикантным вкусом: "Мастер Шеф" Хименес-Браво дал рецепт кисло-сладкого соуса к мясу.