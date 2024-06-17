Следуя этим советам, вы сможете заряжать свой телефон быстрее, чем когда-либо прежде, вместо того, чтобы ждать медленной зарядки.

Есть несколько простых способов ускорить процесс зарядки вашего телефона.

Некоторые из этих советов могут потребовать от вас покупки новых аксессуаров для телефона, но большинство из них просты и бесплатны.

Как зарядить телефон за 20 минут?

Используйте зарядное устройство большей мощности.

Один из самых простых способов быстрее зарядить ваш телефон за 20 минут — использовать зарядное устройство большей мощности.

Например, если вы используете зарядное устройство мощностью 5 Вт, зарядка устройства займет гораздо больше времени, чем если бы вы использовали зарядное устройство мощностью 20 Вт.

Включите режим полета или выключите телефон.

Простой способ сэкономить заряд аккумулятора и ускорить его зарядку — включить на телефоне режим полета. Режим полета не позволит вашему устройству искать сигналы Wi-Fi и сотовой связи, что разряжает аккумулятор. Он также отключит Bluetooth, GPS и другие беспроводные функции, которые могут вам не понадобиться во время зарядки.

Закройте ненужные приложения в телефоне.

Еще один простой способ сэкономить заряд батареи и ускорить зарядку телефона — закрыть ненужные приложения. Многие приложения расходуют энергию и нагревают телефон, когда работают в фоновом режиме. Они также могут отправлять вам уведомления и обновления, которые могут прервать зарядку.

Не пользуйтесь телефоном, пока он заряжается. Использование телефона во время зарядки может замедлить процесс зарядки и привести к увеличению нагрева.

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