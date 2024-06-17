Есть несколько простых способов ускорить процесс зарядки вашего телефона.
Некоторые из этих советов могут потребовать от вас покупки новых аксессуаров для телефона, но большинство из них просты и бесплатны.
Как зарядить телефон за 20 минут?
Используйте зарядное устройство большей мощности.
Один из самых простых способов быстрее зарядить ваш телефон за 20 минут — использовать зарядное устройство большей мощности.
Например, если вы используете зарядное устройство мощностью 5 Вт, зарядка устройства займет гораздо больше времени, чем если бы вы использовали зарядное устройство мощностью 20 Вт.
Включите режим полета или выключите телефон.
Простой способ сэкономить заряд аккумулятора и ускорить его зарядку — включить на телефоне режим полета. Режим полета не позволит вашему устройству искать сигналы Wi-Fi и сотовой связи, что разряжает аккумулятор. Он также отключит Bluetooth, GPS и другие беспроводные функции, которые могут вам не понадобиться во время зарядки.
Закройте ненужные приложения в телефоне.
Еще один простой способ сэкономить заряд батареи и ускорить зарядку телефона — закрыть ненужные приложения. Многие приложения расходуют энергию и нагревают телефон, когда работают в фоновом режиме. Они также могут отправлять вам уведомления и обновления, которые могут прервать зарядку.
Не пользуйтесь телефоном, пока он заряжается. Использование телефона во время зарядки может замедлить процесс зарядки и привести к увеличению нагрева.
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