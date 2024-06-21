Суперфиналистка двенадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко у себя в Instagram показала, как вкусно и оригинально приготовить куриные сердечки.

Это идеальное блюдо для ужина – полезное, вкусное и недорогое, которое понравится всем, даже тем, кто не любит субпродукты.

Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" использовала:

куриные сердечки – 0,5 кг

лук репчатый – 1 шт.

чеснок – 3 зуб.

сливочное масло – 20 г

грибы (шампиньоны) – 150 г

смесь специй для курицы – 1 ч.л.

соль и перец – по вкусу

паприка – 0,5 ч. л.

куркума – 0,5 ч. л.

горчица – 1 ч.л.

мука – 1 ст.л.

бульон или вода – 350 г

сливки – 75 г

зелень (петрушка) для подачи

Куриные сердечки "Мастер Шеф" Ольга Рябенко промывает и срезает лишний жир. Каждое сердечко разрезаем пополам, но не дорезаем до конца, как на видео. Накрываем их пищевой пленкой и немного отбиваем.

К куриным сердечкам звезда "Мастер Шеф" добавляет соль, специи к курице, лимонный перец и оставляет мариноваться на 15 минут.

На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем сердечки в течение 7 минут, постоянно помешивая.

Обжаренные сердечки перекладываем на тарелку, а в той же сковороде обжариваем лук, нарезанный полукольцами, нарезанные грибы и измельченный чеснок. Добавляем масло и жарим, пока лук не станет прозрачным.

Возвращаем сердечки в сковороду к луку с грибами, заливаем бульоном или водой, добавляем муку, паприку, куркуму, горчицу, соль по вкусу и все перемешиваем. Добавляем сливки и готовим сердечки еще две минуты.

Готовое блюдо "Мастер Шеф" Ольга Рябенко посыпает мелко нарезанной петрушкой. Подаем сердечки с любым гарниром.

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