Картошка по-селянски – это отличный гарнир к любым мясным или рыбным блюдам, а также она может быть самостоятельной закуской, если подать ее со вкусным соусом.

Кулинарная блогерка Юлия Микулич на своей странице в Instagram показала, как приготовить картошку по-селянски в духовке – это очень простой и вкусный гарнир.

"Специи используйте, какие хотите и любите. В ингредиентах я написала то, что добавляла сама. Соевый соус, кетчуп – по желанию. Нет в холодильнике – бежать за ними в магазин не обязательно. Зелень тоже по желанию", – пояснила кулинар.

Чтобы приготовить картошку по-селянски, нам понадобятся следующие ингредиенты:

картофель - 1 кг

растительное масло – 3 ст.л.

соль и черный перец

паприка, сушеный перец чили, чабрец, майоран (или другие специи по вашему вкусу)

соевый соус – 0,5 ст.л.

кетчуп – 0,5 ст.л

чеснок – 4 зуб.

зелень – по желанию

Картофель хорошо вымываем и нарезаем ломтиками. Отвариваем картошку в кипящей воде примерно 8 минут, откидываем на дуршлаг, а затем перекладываем в миску.

К картофелю добавляем растительное масло, соль, любимые специи, немного соевого соуса и кетчупа, хорошо все перемешиваем.

Выкладываем картофель на противень (его лучше застелить пергаментом) и отправляем в разогретую до 190 градусов духовку до готовности и желаемой румяности - примерно на 30-35 минут.

"Я 30 мин готовлю картофель на среднем уровне, дальше еще на минут 5 поднимаю его на высокий уровень", – отметила кулинар.

Готовую картошку по-селянски перекладываем в миску, добавляем тертый чеснок, мелко нарезанную зелень, перемешиваем и наслаждаемся.

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